Wie die Stimme duftet

www.2eight.de - Stefan Brending/Creative Commons by-sa-3.0 de Märchenprinzessin oder Unterschichtweib: Sopranistin Regula Mühlemann bei einem TV-Auftritt 2016

Über Musik zu schreiben, speziell über Gesang, ist mindestens so schwierig wie über den Wein. Es ist, hat ein kluger Kopf einmal gesagt, fast so unmöglich, wie zu Architektur zu tanzen.

Man kann sich ans Objektive halten, an die Gesangstechnik, das Volumen der Stimme, an ihre natürliche Tönung, die Genauigkeit der Intonation; beim Wein an die Struktur, an Säure, Zucker, Aromen, Alter, den Grad der Komplexität – einige dieser Kriterien sind bei Beschreibung beider Sphären wechselseitig verwendbar.

Reichen aber nicht aus. Alle Angaben über die studierte und die naturgegebene Eigenart der Stimme können den wirklichen Eindruck, den etwa die neue CD mit Mozart-Arien der Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann im Ohr hinterlässt, ebensowenig wiedergeben wie die präzisesten Auskünfte über Inhaltsstoffe, Terroir und Kellerphilosophie schlussendlich darüber etwas zu sagen vermögen, was ein großer Moselriesling, sagen wir von Heymann-Löwenstein, am Gaumen und in der Seele anrichtet.

Sommersprossiger Rousseau

Was fehlt? Natürlich das Gefühl. Die Frage lautet: Erreicht, was da im Glas wie in der Kehle an Raffinesse und Können aufgeboten wird, unsere Empfindungen? Die Wahrnehmung der technisch-materiellen Seite einer kulturellen Leistung kann erlernt werden, es gibt Studiengänge für Musikredakteure, für Someliers et cetera. Der der Sache gewiss nicht abträgliche, im Zweifel schlechte Geschmack wird dem Bürgerkind im Elternhaus ohnehin mit auf den Lebensweg gegeben.

Das heißt, die Mehrheit dieser vielen eigenartigen Subjekte, die da einen Riesling von Heymann-Löwenstein oder eben die Leistung der Sopranistin Regula Mühlemann aus Adligenswil begutachten, kann einen auf Schiefer gewachsenen Riesling von einem auf Kalk, Mergel und Löss gezogenen so gut unterscheiden, wie sie die Stimme Mühlemanns von der sagen wir Christine Schäfers oder der Callas zu unterscheiden vermögen. Sie nehmen sich in den meisten Fällen sogar die Freiheit, sich eine Meinung zu bilden, am Ende eine Präferenz, und die verfechten sie. Denn Geschmack zu haben heißt üblicherweise, eine Position zu vertreten.

Nur eben: alles subjektiv, alles Gefühlssache. Und für Gefühle gibt es dem Himmel sei Dank noch keine Akademien. Die »Schule der Liebenden«, so der Untertitel von Mozarts Oper »Così fan tutte«, bleibt das Leben. Insoweit sei die These erlaubt, und alle Spinnefeinde jeder Wortbildung mit »-kultur« am Ende, zu denen ich selbst gehöre, seien um Verzeihung gebeten: Der wichtigste Schlüssel für die Kunst ist, mindestens seit Schiller und Weimar vor gut zweihundert Jahren, die Herzenskultur.

Der Vergleich der Musik mit dem Wein war bis hierhin der nun endende Versuch, einem unter Klassikfans bis heute wirksamen Dünkel entgegenzuwirken: Klassik ist nicht besser als irgend etwas, sie ist Teil eines größeren kulturellen Zusammenhangs, in den auch der Wein gehört. In der Klassik geht es ums Formerkennen und Übersichtbekommen, um Orgien ästhetischer Ordnungsgefühle. Und – selbst bei kompletten Kopfmenschen – am Ende immer ums Emotive.

Ein Lesepublikum folgt in der Regel jenen Autorinnen und Autoren, deren Subjektivität es durch wiederholten Abgleich mit eigenen Kunst- und Lebenserfahrungen überprüft und positiv bewertet hat; sie sind eine Art Pilotgemüt, denen eins wenigstens bis zum ersten Hören der Musik folgt, die sie empfahlen. Ob ich aber Mühlemanns neue CD mit Mozart-Arien empfehlen soll?

Die junge Künstlerin (geboren 1986) hat sich in recht kurzer Zeit einen Rang als internationaler Gesangsstar erarbeitet. Man hört sie überall am liebsten als Mozart-Sängerin. Der nächste Höhepunkt ihrer Karriere kommt im Oktober 2020: der Auftritt in Hans Neuenfels’ Neuinszenierung der »Entführung aus dem Serail« im Rom der Opernwelt, der Staatsoper in Wien. Eine »glockenhelle, lichtvolle«, eine »silbrige« Stimme nimmt die internationale Presse wahr. »Ihr Gesang wirkte so leicht wie Atmen, ihre hohen Töne flossen mühelos in den Raum«, schrieb die Badische Zeitung. Wer die neue CD hört und ästhetisch nicht gänzlich auf den Hund gekommen ist, wird an dieser Stelle heftig nicken. Mühlemanns Stimme ist traumhaft sicher, natürlich geführt, weich, warm und wendig, jeder Ton, wo er hingehört.

Was Mozart als Opernkomponist vor allen anderen ausmacht, ist seine Fähigkeit, für weibliche Stimmen nicht nur einen genuin weiblichen Ton zu schreiben. Es tritt uns in ihnen darüber hinaus eine in ihrer Verschiedenheit psychologisch und sozial genau erfasste Typologie mitteleuropäischer Frauenfiguren des ausgehenden 18. Jahrhunderts entgegen. Mozart ist der empathische Feminologe der Operngeschichte, die Zyniker der Verspottung des Guten im Menschen nennen ihn einen »Frauenversteher«. Er war, nicht nur in seinen Opern, ein Mann mit viel Sinn und Sinnlichkeit für Frauen, kein Don Giovanni und auch kein Don Alfonso, eher – nur was das schöne Geschlecht angeht – ein Papageno im besten Sinn naiver Lebensfreude (Mozart selbst hat sich seltsamerweise in einem Brief recht abfällig über seine so populäre, auf ihre sommersprossige Art Rousseau so nahe Figur geäußert).

Viele der Mozartschen Frauenrollen hat Mühlemann noch nicht gesungen. Sie ist ein »lyrischer« Sopran; Furien wie die Elettra im »Idomeneo«, die Elvira des »Don Giovanni« oder die Königin der Nacht in der »Zauberflöte« wären für sie Klippe bis No go. Aber das »Lyrische« macht sich in Mozarts Frauenfiguren ohnehin in sehr spezifischer Weise geltend. Auf der neuen CD singt Mühlemann sowohl Susannas »Deh vieni non tardar« aus dem Schlussakt des »Figaro« als auch Paminas suizidales »Ach, ich fühl’s« aus der »Zauberflöte«. Zwei grundverschiedene Frauentypen. Ein Oberschichtherzchen als Märchenprinzessin mit einem gefährlichen Zuviel an Empfindsamkeit. Und ein tatkräftig kluges Unterschichtweib, bei dem noch zarteste Gefühle durchströmt sind vom lebensstarken Naturduft der Rosen.

Verteufelt schwer

Der Rezensent hört diesen Duft in den vom Kammerorchester Basel federnd präzis und in warmen Farben dargebotenen Begleitfiguren der Holzbläser in Susannas »Rosenarie«. In Mühlemanns engelgleich schönem Sopran, ach, hört er ihn nicht. Und ganz und gar nicht will sich der emotionalen Subjektivität des Rezensenten in Mühlemanns Kunst Paminas Wesen auftun. Wie viel schwieriger noch die gar nicht mehr so lyrischen Sopranrollen der Figaro-Gräfin und zugespitzt der Fiordiligi in »Così fan tutte«. Und wie ganz verteufelt schwer am Ende im Fall Zerlinas und Despinas die Darstellung des Wesens emotioneller Bodenhaftung und naturhaft intuitiver Handgreiflichkeit unten in der Gesellschaft. Mühlemann wird im Oktober in Wien als Blonde in der Entführung – die vielleicht harmloseste unter den Dienerinnenfiguren Mozarts – den nächsten Schritt gehen.

Man möchte ihr wünschen, dass sie den nicht unerheblichen Gefahren eines Lebens als »Star« nicht nur gewachsen ist. Sie sollte weiterwachsen an den Aufgaben, die sich ihr stellen. Aber Moment, ist das hier nun am Ende wirklich eine Empfehlung, oder was? Es ist eine Erwägung, vielleicht ein Bekenntnis. Das muss reichen.