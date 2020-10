»Immer schon mitschuldig, nie unbeteiligter Beobachter«

Sven Hoppe/dpa Die aktuelle Aufregung um »Polizeiskandale« verkennt das institutionelle Problem der Behörden

Beruhend auf Schillers Dramenfragment »Die Polizey« haben Sie ein gleichnamiges Stück geschrieben, das am Sonntag am E.-T.-A.-Hoffmann-Theater Bamberg uraufgeführt wird. Es ist Ihr nunmehr fünftes abendfüllendes Stück. Eine theatrale Institutionsgeschichte der Polizei?

Wenn an der Polizei Kritik geübt wird, kommt schnell die Antwort, dass die überwältigende Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten mit beiden Beinen auf dem Boden der Verfassung stehe. Nur wird dabei der Mechanismus übersehen, über den man eigentlich sprechen muss: dass es sich hier um eine immer noch von Korpsgeist geprägte Institution handelt, kaum kritikfähig, entstanden aus militärischem Geist und diesem noch verbunden. Insofern war es mir wichtig, für den Text durch verschiedene Zeiten zu gehen und dort mit historischen Personen und Begebenheiten umzugehen; nicht individualisiertes Erleben in den Vordergrund zu stellen, sondern die Polizei selbst, in der lediglich das Personal wechselt. Ich wollte Entwicklungen dieser Institution aufzeigen, so dass uns eine Befragung eines Polizisten vor dem NSU-Ausschuss, der sich angeblich an nichts mehr erinnern kann, in diesen Kontext gestellt plötzlich unangenehm bekannt vorkommt.

Seit geraumer Zeit sind die Verbindungen von Polizisten ins extrem rechte Milieu hierzulande ein großes Thema. Waren die aktuellen Ereignisse der Anlass für Sie, das Stück zu schreiben?

Die Realität hat den Stoff gewissermaßen eingeholt. Besser gesagt: Die Wahrnehmung der Mehrheit ist auf die Problematik gestoßen worden. Schon mit dem NSU-Prozess ist die Frage nach rechten Netzwerken in der Polizei in der Öffentlichkeit laut gestellt geworden. Damals griff die Narration der Einzeltäterschaft. Jetzt erleben wir, dass diese Erzählung deutliche Risse erfährt. Die große mediale Debatte kam dann allerdings nach Fertigstellung des Textes und mag der Inszenierung vielleicht als Impuls dienen.

Welchen Reiz hat es, mit einer Fragment gebliebenen Theatervorlage zu arbeiten? Wieviel Schiller steckt noch in dem neuen Text?

Was mich an Schillers Fragment beeindruckt, ist die Hellsichtigkeit, mit der er Polizei beschreibt: immer schon mitschuldig, nie unbeteiligter Beobachter. Schiller schreibt den Text in den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts, im Grunde zur Geburtsstunde der europäischen Polizei, wie wir sie kennen. Es gibt eine Stelle in meinem Text, die sich aus Schillers Fragmenthaftem speist und sich, wie Schiller, auf Paris um 1800 bezieht – eine Parallele, die überraschend gut funktioniert. Die Bevorzugung des Geldadels, die Ohnmacht der Armen in ihren Vierteln, und dazwischen versucht jeder, seinen Schnitt zu machen – sei es durch Korruption, Machtmissbrauch, geheime Absprachen.

Ihr Text zeigt in seinem kritischen Porträt der Polizei auch eine Vielschichtigkeit. Und dennoch: Hoffnung will nicht aufkommen. Ist die Behörde noch reformierbar?

Polizei stellt ein Brennglas gesellschaftlicher Entwicklungen dar. Derzeit erleben wir, wie viele demokratische Institutionen teilweise harscher Kritik ausgesetzt sind. Das betrifft die Polizei wie Politik, Schulen wie die Presse. Man muss vorsichtig damit umgehen. Aber ich glaube schon, dass wir eine demokratische Krise erleben, die ideologischer Natur ist. Was sich an einzelnen Personen oder Institutionen festmacht, könnte das Ende einer langen Erzählung sein – die von Prosperität, gesellschaftlichem Aufstieg, Teilhabe, ewigem Fortschritt. Das kommt auf den gesamten demokratischen Apparat zu, und in der Person des »starken Mannes« – wie Trump sie verkörpert – sehen wir, was die Alternative ist, vor der ich mich fürchte. Demokratie wird sich im Rahmen der kommenden Jahrzehnte neu erfinden müssen – in die eine oder andere Richtung. Insofern habe ich auch bei der Polizei die Hoffnung, dass sie sich reformiert.