Politischer Provinzklüngel

Unkonkrete Vorwürfe, erbitterte Feindschaft: Das Fazit zog der Magdeburger Verwaltungsrichter Klaus Friedrichs am Mittwoch in einer Disziplinarverhandlung gegen die seit 2017 suspendierte parteilose Bürgermeisterin der Bördekreisstadt Haldensleben, Regina Blenkle. Er will sie ins Amt zurücksetzen, befürchtet aber, dass dies ins Leere läuft. Die gegnerische Mehrheit im Stadtrat aus CDU, SPD und Die Linke werde das Urteil wohl erneut anfechten. »Dann geht das endlos bis zu ihrem Amtsende 2022 weiter.« So mahnte der Richter Ratschef Guido Henke (Die Linke) und Stadtratsanwalt Christian Rasch zum Einlenken. Henke versprach, das Kommunalparlament abstimmen zu lassen. Dies dauere aber. Friedrichs vertagte die Verhandlung auf Mitte November.

Zwar habe Blenkle teilweise gegen Amtspflichten verstoßen, »und das auch nicht unerheblich«, so Friedrichs. Gleichwohl habe die Gegenseite, die eine Amtsenthebung erwirken will, »erheblich zur gestörten Kommunikation im Rathaus beigetragen«. Die Vorwürfe seien »durchzogen von charakterlichen Zuschreibungen, die das Bild einer vollkommen pflichtvergessenen und ungeeigneten Bürgermeisterin zeichnen, aber darin nichts zu suchen haben«. Er plädierte für eine milde Disziplinarstrafe, etwa eine 20prozentige Gehaltskürzung.

Blenkle wurde im Mai 2015 zur Bürgermeisterin gewählt und löste ihren Amtsvorgänger Norbert Eichler (CDU) ab. Als Stadträtin hatte sie sich zuvor häufig mit Teilen der zusammenarbeitenden Fraktionen von CDU, SPD und Die Linke angelegt. Blenkle hatte die PDS, Vorgängerin letzterer, vor mehr als 20 Jahren verlassen. Deshalb, glaubt sie, sei sie geschmäht worden. Man habe stets gemeinsam mit Christ- und Sozialdemokraten ihre Anträge, etwa für einen Sozialpass, abgeschmettert. Mit ihrem Amtsantritt begannen ihre Gegner, Verfehlungen zu sammeln und öffentlich Stimmung zu machen. 2016 leitete der Stadtrat ein Disziplinarverfahren ein. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) persönlich stellte zur Ermittlung eine Bedienstete ab. Seit Februar 2017 ist Blenkle suspendiert. 26 Vorwürfe reihen sich in der Klageschrift aneinander. »Man will mich loswerden«, zeigte sie sich gegenüber jW überzeugt.

Die meisten Vorwürfe verwarf Richter Friedrichs als »unkonkret«. Die mangelnde Zusammenarbeit mit dem Stadtrat sei »eine Frage der Bewertung«. Bei der Einstellung von Personal habe sie »ihren Handlungsspielraum« genutzt. Auch die Behauptung, sie habe einem Dezernenten der Stadt rechtswidrig gekündigt, sei falsch. Dies habe sogar das Arbeitsgericht festgestellt. Auch habe sie keine digitalen Daten gelöscht, sondern lediglich hausintern verschoben. Dass sie angeblich ein Bußgeldverfahren wegen Falschparkens gegen sich einstellen lassen wollte, »gibt die Sachlage nicht her«, so Friedrichs.

Wirklich gegen ihre Pflichten verstoßen habe Blenkle indes mit einer Änderung der Richtlinien der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Außerdem habe sie kurz vor ihrer Suspendierung Unterlagen aus dem Büro ihrer Stellvertreterin Sabine Wendler, die seit 2017 Blenkles Amtsgeschäfte leitet, entfernen lassen. Blenkle erklärte gegenüber jW, sie habe diese gegen unbefugte Zugriffe sichern wollen, wie es sie in der Vergangenheit gegeben habe. Dazu sei sie auch berechtigt gewesen, beteuerte der Richter. Doch sie hätte den Sachverhalt umgehend aufklären müssen. Denn die Dokumente galten monatelang als verschwunden, die Staatsanwaltschaft ermittelte. Eine Straftat konnte diese zwar nicht feststellen, auch die Akten sind wieder da. »Sie hat das aber nicht umgehend angezeigt, und das ist schon ein sehr schwerer Verstoß.«

Blenkle ist überzeugt, Sachsen-Anhalts CDU unter Stahlknecht gehe gezielt gegen sie vor und nutze dazu »den Provinzklüngel«. Die Union könne »wohl nicht verkraften, dass ich sie verdrängt habe«. Blenkles Anwalt Enrico Besecke habe noch einen »letzten Funken Hoffnung auf Vernunft«, sagte er gegenüber jW. Der Stadtrat sei »schließlich auch dem Wählerwillen verpflichtet und kein Selbstzweck«. Immerhin werde Haldensleben »nun seit Jahren von einer nicht gewählten Beamtin regiert«.