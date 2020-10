»Staatliche Gesundheitssysteme werden keinen Cent bekommen«

Emilio Morenatti/AP/dpa Der Kampf für das öffentliche Gesundheitswesen ist auch ein Kampf gegen die Vorgaben der EU (Barcelona, 20.5.2020)

Die Europäische Union befindet sich in einer tiefen ökonomischen Krise. Die EU-Kommission verhandelt mit den Mitgliedstaaten derzeit über ein Investitionsprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro. Wird es der Arbeiterklasse helfen?

Vom Beginn der neuen kapitalistischen Krise an machten die EU und ihre Regierungen wieder mal keinen Hehl daraus, wen sie angreifen und wen sie unterstützen wollen: Sie ergriffen harte Maßnahmen in allen Ländern, indem sie Millionen Werktätige in die Erwerbslosigkeit oder in Kurzarbeit schickten. Zur gleichen Zeit stärkten sie mit Milliarden Euro Transport- und Logistikunternehmen, Fluggesellschaften, Großhoteliers, während sie an die arbeitenden Menschen und die selbständigen Gewerbetreibenden, die seit mehr als sechs Monaten kein Einkommen haben, ein paar hundert Euro als Almosen verteilten.

Ziel des EU-Konjunkturfonds ist nicht die Befriedigung der Bedürfnisse der Völker oder die Lösung der gegenwärtigen Probleme der Menschen, zu denen auch die Pandemie hinzugetreten ist. Das Ziel ist hauptsächlich die Begrenzung des Rückgangs der Profitraten der Konzerne und die Festigung der Stellung der Monopole in Branchen wie der sogenannten grünen Wirtschaft, der Erneuerbaren Energien oder der digitalen Wirtschaft gegenüber ihren Konkurrenten in den USA, in China und Russland.

Woran machen Sie die kapitalfreundliche Politik der EU fest?

Ein charakteristisches Beispiel ist der Fakt, dass, während sich die zweite Welle der Pandemie ausbreitet, die EU-Strategie zur Gesundheit und Pflege unverändert bleibt: unterfinanzierte und unterbesetzte öffentliche Gesundheitssysteme, die den Boden für die Kommerzialisierung bereiten, sprunghafter Anstieg der Profite der Gesundheitskonzerne und eine sehr teure Versorgung für die Bevölkerung. Aus dem Konjunkturfonds werden die staatlichen Gesundheitssysteme keinen Cent bekommen, wenn sie nicht mit konkreten Unternehmensplänen verknüpft sind.

Die EZB hat in der Coronakrise mehrere Billionen Euro für die Finanzmärkte bereitgestellt. Die Zentralbank kauft Staatsanleihen von Ländern in der Euro-Zone auf, damit die Regierungen Kredite zu niedrigeren Zinsen aufnehmen können. Unterstützen Sie diese Geldpolitik?

Ob über Kredite oder Finanzhilfen – das Geld, das von der EU, der Kommission und der EZB kommt, fällt nicht vom Himmel. Das Geld, das die EZB den europäischen Monopolen gibt oder leiht, gehört den Völkern Europas und wird durch die EU über die Besteuerung der Mitgliedstaaten abgeschöpft. Zu den irreführend als EU-Eigenmittel bezeichneten Steuern kommen jetzt neue, genauso ungerechte Abgaben dazu. Die Mehrheit der Bevölkerung, die 90 bis 95 Prozent der Steuerlast in jedem Land trägt, bezahlt also die Bezuschussung der Konzerne durch die Banken und die EZB.

Aber die Kommission brüstet sich damit, dass sie einen Teil des Geldes nicht als Kredit, sondern als Zuschüsse bereitstellt. Ist das nicht ein Fortschritt?

Die Behauptung, dass die sogenannten EU-Zuschüsse »geschenktes Geld« seien, die uns »aus der Krise herausholen« würden, erwies sich schon im vergangenen Jahrzehnt als grundlegend falsch. Verschiedene Amtsträger von Regierungen geben das jetzt offen zu, wie der griechische Finanzminister mit seiner Erklärung, dass »in der EU keine Gratismahlzeiten gibt und dass jemand am Ende immer die Rechnung bezahlen muss«. Und in diesem System wird die Rechnung immer von den Völkern bezahlt.

Der gegen die lohnabhängige Bevölkerung gerichtete feindliche Charakter von EU und EZB und von den griechischen Regierungen, wie Syriza früher oder der Nea Dimokratia heute, wird noch deutlicher, wenn man den Umgang mit der Verschuldung der Haushalte und Kleinunternehmen betrachtet. Diese ist während der Pandemie weiter gestiegen. Zwangsversteigerungen und Veräußerungen von Vermögenswerten, einschließlich Wohnungen, Pfändung von Bankkonten zugunsten von Banken und Fonds, sind an der Tagesordnung, damit der heißersehnte finanzielle Spielraum für Niedrigzinsen und Vorzugspreise geschaffen werden kann.

Die Erfahrungen aus Vergangenheit und Gegenwart beweisen, dass die kapitalistische Krise ein Ergebnis des normalen Ablaufs der kapitalistischen Wirtschaft ist. Die Krise wird gerade durch die enorme Akkumulation des Kapitals verursacht, das von den Kapitalisten mangels Profiterwartung in der gewünschten Höhe nicht investiert wird. Folglich kann keine Maßnahme zur Unterstützung der kapitalistischen Profitabilität, wie reduzierte Zinsen, Vorzugsdarlehen oder Maßnahmen im keynesianischen Sinne, die kapitalistische Krise abwenden. Die Bevölkerung darf nicht erneut für die Krise der Kapitalisten zahlen und wird dagegen kämpfen.