Noch mehr US-Sanktionen

WANA (West Asia News Agency)/Nazanin Tabatabaee via REUTERS Wegen US-Sanktionen immer schwieriger: Einkauf in einer Apotheke in Teheran (25.2.2020)

Die US-Regierung hat ihre Strafmaßnahmen gegen den Iran noch weiter verschärft, wie das Finanzministerium in Washington am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgab. Das erklärte Ziel besteht darin, die letzten Lücken zu schließen, die dem Iran noch Im- und Exportgeschäfte mit dem Ausland ermöglichen. Um das zu erreichen, sind ab jetzt finanzielle Transaktionen mit allen iranischen Großbanken, deren Zahl mal mit 14, mal mit 18 angegeben wird, verboten. Das trifft nicht nur alle US-Unternehmen, sondern schließt die Drohung ein, Unternehmen in der ganzen Welt, die immer noch Handelswege zum Iran offenhalten, vollständig vom Finanz- und Warenmarkt der USA auszuschließen. Auch Prozesse vor US-Gerichten, in denen milliardenschwere Strafen gegen ausländische Unternehmen verhängt werden können, sind aufgrund der neuen Anordnungen möglich.

Theoretisch stellt sich selbstverständlich die Frage, ob Washington diese Sanktionen durchsetzen kann, die mit ganz wenigen Ausnahmen von allen Mitgliedern der Vereinten Nationen abgelehnt werden und dem internationalen Recht widersprechen. In der Praxis ist jedoch die Wirksamkeit solcher Maßnahmen, hinter denen die immer noch stärkste Finanzmacht der Welt steht, erwiesen. Nur wenige chinesische und russische Firmen, die hauptsächlich für solche Zwecke existieren und von der übrigen Wirtschaft ihrer eigenen Länder bewusst abgeschnitten sind, um Kontaktsanktionen auszuschließen, halten sich nicht an Washingtons Regeln. Die von der EU versprochenen Kunstgriffe, mit denen die US-Sanktionen angeblich unterlaufen werden sollen, funktionieren immer noch nicht und scheinen nicht einmal ernst gemeint.

Offizielle Vertreter Teherans, darunter an erster Stelle Außenminister Mohammed Dschawad Sarif, werfen den USA vor, sie wollten die letzten Kanäle schließen, die dem Iran noch den Kauf von Lebensmitteln, Medikamenten und medizinischer Ausrüstung im Ausland ermöglichen. Dadurch werde vor dem Hintergrund der Covid-19-Seuche, die den Iran schwer belastet, das Leben von Millionen Menschen gefährdet. Der iranische Vertreter bei der UNO, Madschid Tacht-Rawantschi, sprach von einem »Beispiel des Staatsterrorismus«.