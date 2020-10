Gedenken an rechten Terror

Fabrizio Bensch/REUTERS

Beim Gedenken am ersten Jahrestag des Terroranschlags von Halle hat die Jüdische Gemeinde im Innenhof der angegriffenen Synagoge ein Mahnmal enthüllt. Im Zentrum steht die beschädigte Tür des Gebetshauses: Sie habe am 9. Oktober 2019 den Schüssen des Attentäters standgehalten und sei dennoch ein Zeichen der Zerstörung, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, bei der Enthüllung am Freitag. Die Erinnerung an den Tattag löse immer noch Schmerz aus, zugleich freue es ihn, wie sehr die Gemeinde zusammenstehe. (dpa/jW)