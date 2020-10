Gonzalo Fuentes/Reuters Mit Sinn für »all das Leiden auf der Welt«: Rafael Nadal in Paris

Nachdem er den Sommer auf seiner Yacht auf dem Mittelmeer cruisend verbracht hat, scheint Rafael Nadal altersweise geworden zu sein. Vergangene Woche in Paris zu den Quarantäne-French-Open befragt, antwortete er, es sei traurig, dass das Turnier unter den gegebenen Bedingungen durchgeführt werden müsse, aber, ergänzte er, vielleicht müsse es traurig sein, angesichts all der Traurigkeit und des Leidens in der Welt. Ein altersweiser Nadal formuliert das Motto schwerer Zeiten: Tennis soll sich traurig anfühlen. Nur »trauriges Tennis« ist zeitgemäß. Schwere Bälle, schwere Plätze, trauriges Tennis.

Die Atmosphäre ist zweifellos danach. Keine im Stil des gallischen Hahns gekrähten Stierkampffanfaren erklingen mehr von den Rängen. Auch die gespenstische Kontrollatmosphäre, Klaustrophobie und Paranoia, die zuletzt noch die US Open beherrschten, sind eher trotziger Traurigkeit gewichen. Die Quarantänekontrollen scheinen, so wird von Zeugen und Betroffenen berichtet, mit Pariser Laxheit durchgeführt zu werden. Spieler mit fiebrigen Erkrankungen (wie Alexander Zverev) durften anstandslos (wenn auch – post factum – nicht ohne Kontroversen) antreten, dafür war hier und da von schlechtem Essen, Magenschmerzen, um nicht zu sagen Lebensmittelvergiftung die Rede.

Ermöglicht wurde die Durchführung des Turniers im nasskalten Pariser Herbst durch Erweiterungen der Roland-Garros-Anlage – ein Dach über dem Court Central, Philippe Chatrier, und Flutlicht an den Außenplätzen machten die Terminverschiebung überhaupt erst denkbar. So gab es zum ersten Mal in der Geschichte auch bei den French Open Hallentennis und Mitternachtsmatches. Ein solches war in der Nacht zum Mittwoch auch Nadals 100. Match bei den French Open, sein Viertelfinale gegen Jannik Sinner, dem zunächst von der Grundlinie druckvolleren Spieler. Mit Altersweisheit, einem überlegenen Netzspiel und ein wenig Dusel überstand Nadal den anfänglichen Sturm des brillanten Teenagers und gewann sein Jubiläumsmatch 7:6, 6:4, 6:1.

Im Halbfinale am heutigen Freitag trifft Nadal auf den Argentinier Diego Schwartzman, der sich mit US-Open-Sieger Dominic Thiem die bisher wohl beeindruckendste Schlacht des Turniers lieferte. In mehr als fünf Stunden Spielzeit gewann Schwartzman mit 7:6, 5:7, 6:7, 7:6, 7:6, 6:2 und zog zum ersten Mal bei einem Major ins Halbfinale ein. Die letzte Begegnung mit Nadal – ein Mitternachtsmatch im Viertelfinale des Masters 1000 in Rom vor drei Wochen – gewann übrigens Schwartzman mit 6:2, 7:5.

Die beiden anderen Viertelfinalpartien bei den Herren standen im Zeichen der Revanche. Stefanos Tsitsipas hatte am vorvergangenen Sonntag das Finale des Turniers in Hamburg gegen Andrej Rubljow noch knapp verloren, in Paris ließ er dem 23jährigen Russen keine Chance – 7:5, 6:3 und 6:2 – und trifft am heutigen Freitag auf Novak Djokovic. Der hatte sich im Viertelfinale gegen Pablo Carreño Busta für seine bisher einzige Niederlage in diesem Jahr revanchiert. Wieder sah es zu Beginn nicht gut aus, wieder verlor Djokovic den ersten Satz, wieder haderte er mit den höheren Gewalten. Zwar schoss er diesmal keine Linienrichter ab und musste auch nicht disqualifiziert werden, dafür litt er sichtlich an Schmerzen in Schulter und Oberarm. Er mogelte sich dennoch mit 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 ins heutige Halbfinale. Es war kein Match der großen Traurigkeit, sondern eher eines der schlechten Laune und der Tortur. Djokovic, der grantige König, mittlerweile eine Antithese zum altersweisen Nadal.

Die Ergebnisse der gestrigen Damenhalbfinals zwischen Nadia Podoroska und Iga Swiatek sowie Sofia Kenin und Petra Kvitova standen bei Redaktionsschluss leider noch nicht fest.