Charles Berberian/Reprodukt Verlag Die Avantgardistin Charlotte Perriand als Comicfigur

Zwar handelt es sich um sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, doch alle verbindet die Liebe zur Kunst und der unbedingte Wille, allen Widerständen zum Trotz ihrer Berufung zu folgen. Gleich drei Biographien starker Frauen veröffentlicht der Berliner Reprodukt-Verlag im Herbst 2020 in Comicform.

Barfüßige Wegbereiterin

Isadora Duncans Leben (1877/78–1927) war vom Tanz geprägt. Aufgewachsen als Kind aus einer armen irischen Einwandererfamilie in den USA, ging sie 1898 nach Europa, wo ihre internationale Karriere begann. Duncan lehnte das klassische Ballett ab. Spitzentanz und die strengen Regeln bedeuteten für sie »Degeneration und Sterilität«, wie sie in ihrem Manifest von 1903 »The Dance of the Future« kritisierte. Mit ihrem eigenen Tanzstil und »untanzbarer« Musikauswahl wurde sie zur Wegbereiterin des modernen Ausdruckstanzes. Inspiriert von der griechischen Antike, trat sie barfuß in schlichten Gewändern auf, die viel mehr Haut zeigten, als erlaubt war. Duncan suchte Freiheit und Natürlichkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen, so war sie bereits mit zwölf Jahren entschiedene Gegnerin der Institution Ehe. Sie sah die Zivilisation als Abkehr vom natürlichen Leben an und lebte eine Weile in der politisch-künstlerischen Kolonie des Monte Verità (»Berg der Wahrheit«) im Tessin. Bei dieser facettenreichen Frau verwundert es nicht, dass ihr Julie Birmant und Clément Oubrerie die Graphic Novel »Isadora« widmeten. Allerdings ist es eher schwierig, in dem schön bebilderten und abwechslungsreich inszenierten Comic ihre feministische und emanzipatorische Seite zu entdecken. Zwar begleiten wir sie auf wichtigen Stationen ihres Werdegangs. Doch leider blickt sie mit großen runden Augen meist eher naiv-überrascht in die Welt – und statt ihrer Positionen finden wir viele Zitate des russischen Dichters Sergej Jessenin, die ebenso wie die kurze, schwierige Ehe mit ihm zuviel Raum einnehmen.

Charismatische Sängerin

Ein wenig trifft das auch auf die ansonsten mit viel Leidenschaft, Witz und einem frechen, wilden Bleistiftstrich umgesetzte Comicbiographie von Cass Elliott zu. Sie dürfte vielen besser bekannt sein als »Mama Cass«, prägendes Mitglied der Band »The Mamas and the Papas«, die in den 1960er Jahren mit »California Dreamin’« weltberühmt wurde. Die 1941 geborene Ellen Naomi Cohen, so ihr bürgerlicher Name, kam ebenfalls aus ärmlichen Verhältnissen in den USA, nur dass sie russisch-jüdischer Herkunft war. Wie die Graphic Novel deutlich vermittelt, waren an Cass nicht nur die Musikalität und das lose Mundwerk bemerkenswert, sondern vor allem ihr enormes Selbstbewusstsein. Obwohl sie bereits als Kind unter Adipositas litt, glaubte sie an sich und ihr Talent – und ging unbeirrbar ihren Weg. Sehr amüsant und mit viel Sympathie zeichnet Pénélope Bagieu das Bild einer Frau, die nicht nur über starke Familienbande verfügte, sondern mit ihrer Ausstrahlung auch Zigtausende Fans in ihren Bann zog. Leider wird hier ebenfalls zuviel Gewicht auf das nicht so erfolgreiche Liebesleben der 1974 verstorbenen Musikerin gelegt. Dennoch ist der Comic eine unterhaltsame Lektüre.

Gefragte Avantgardistin

Kunsthistorisch informativ, aber stark entpolitisiert ist die Comicbiographie über Charlotte Perriand. Die französische Designerin und Innenarchitektin ist heutzutage außerhalb von Fachkreisen kaum noch bekannt, obwohl sie eine Avantgardistin in Sachen Möbeldesign war. Geboren wurde sie 1903 in Paris, wo sie in der ersten Hälfte der 1920er Jahre Innenarchitektur studierte. Zehn Jahre lang profitierte der Architekt, Designer und Stadtplaner Charles-Édouard Jeanneret-Gris, auch bekannt als »Le Corbusier«, vom Esprit der jungen Frau in seinem Pariser Büro, bis sie als Beraterin für Industriedesign ins kaiserliche Japan eingeladen wurde. Der Comic von Charles Berberian »begleitet« sie auf der zweijährigen Reise ab Juni 1940, die zum Meilenstein ihrer Karriere wurde. Obwohl ihr viele Politiker in Japan mit großer Skepsis begegneten, wurde der Aufenthalt für sie zum Erfolg. Sie tauchte tief in die Kultur und Tradition Japans ein, die zu einer immensen Inspirationsquelle für ihre Entwürfe wurde. Auf dieser Basis entwickelte sie ihre einzigartige Vision von Innenarchitektur, so dass bis heute – nicht nur in Japan – einige ihrer Möbel moderne Klassiker sind. Leichtfüßig und elegant erzählt Berberian in liebevoll gestalteten Aquarellen die Schlüsselmomente ihres Schaffens nach, wobei ihre Probleme in einer Männerdomäne und vor allem beim Kriegseintritt Japans etwas sehr knapp dargestellt werden. Nicht erwähnt wird, was die Tiefe des Konflikts hätte verdeutlichen können – dass sie sich in den frühen 1930er Jahren politisch eindeutig links positioniert hatte und der revolutionären Künstler- und Schriftstellervereinigung Association des Écrivains et Artistes Révolution­naires (AEAR) beigetreten war, die der Kommunistischen Partei Frankreichs nahestand. Auf menschlicher Ebene abgerundet wird die Graphic Novel durch ein umfangreiches Interview mit Pernette Perriand, der Tochter der 1999 verstorbenen Protagonistin.