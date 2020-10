Jeder Flickenteppich, der etwas auf sich hält, muss bei diesen Unterstellungen vor Scham im Boden versinken beziehungsweise sich im Grabe umdrehen. Die denunziatorischen Vergleiche mit widersprüchlichen, zum Teil gegenläufigen Coronamaßnahmen der Bundesländer sind ehrenrührig und werden von der sonst oft zerstrittenen Flickenteppichgemeinde geschlossen zurückgewiesen. Zu Recht sprechen Flickenteppichverbände von Mobbing, Irreführung und Populismus.

Aber es geht immer noch schlimmer. Die Stadt Berlin beschloss gerade ein Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr. Nach 24 Uhr dürfen die Bewohner Berlins nicht mal mehr Selterwasser trinken und ab 0.30 Uhr nicht mehr essen. Corona soll in der Hauptstadt ausgetrocknet und ausgehungert werden. Manchem Berliner bleibt da nur die Flucht nach Amrum, wo er sich für zwei Tage in Quarantäne zu begeben hat, was allerdings nur für Schleswig-Holstein-Rückkehrer aus Berlin gilt, die auf Amrum eine Zweit- oder Drittwohnung besitzen, und nur solange die Zahl der Neuansteckungen in Berlin nicht 50 auf hunderttausend Personen pro Woche übersteigt.

Falls die Ansteckungszahl unterhalb dieses Werts liegt, sollten Berliner besser eine Zweitwohnung in NRW besitzen, wo für Personen mit Zweitwohnsitz auf Amrum allerdings gänzlich andere Regeln gelten als etwa für Stuttgarter, die in Hamburg wohnen. Es muss nicht unbedingt in Heinsberg sein.

Unabhängig von Massenhochzeiten oder Coronapartys soll sich in den USA eine Blitzheilung ereignet haben. Beim Verlassen der Intensivstation nach zirka anderthalb Stunden wirkte Präsident Donald Trump, als wäre nichts geschehen. Auch in den USA hat das Zusammenspiel der für und gegen Corona erlassenen Maßnahmen wenig mit einem Flickenteppich oder anderen Teppichsorten gemein. Der putzmuntere Trump aber sieht einer gelungenen Kreuzung aus Miss Piggy und Schweinchen Schlau immer ähnlicher.