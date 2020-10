ANP/epa/dpa Da noch sehr »macho«: John Lennon und seine Lebensretterin Yoko Ono 1969 bei einem »Bed-in«

»John ist der clevere Beatle, er muss es sein, er hat ein Buch geschrieben«, antwortete Paul McCartney auf die Frage eines Reporters, ob er selbst der schlauste Beatle sei.

»In His Own Write« erschien am 23. März 1964 und verkaufte sich in England gleich am ersten Tag 50.000mal. Das Buch, das Kurzgeschichten, Gedichte und Zeichnungen aus Lennons Feder enthielt, war stark von seiner Vorliebe für Nonsensgedichte wie »Jabberwocky« von Lewis Carroll geprägt – die Erstauflage trug teilweise rote runde Sticker auf dem Cover mit der Aufschrift »The writing Beatle!« Dass ein Pop- oder Rockmusiker Bücher las, war schon unerhört, dass er welche schrieb, völlig undenkbar. Damit hatten die Beatles nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal alles ganz anders gemacht, als alle anderen.

Geboren am 9. Oktober 1940 in Liverpool, bekam John Lennon von seiner kämpferischen Mutter Julia den patriotischen Zweitnamen Winston verpasst. Anders als Tante Mimi behauptete, tobte an diesem Tag aber kein Bombenangriff über der Stadt, am Liverpooler Himmel war es ausnahmsweise ruhig. Trotzdem prägte der Zweite Weltkrieg sein Leben nachhaltig, indem er die Weichen für eine sehr schwierige Kindheit stellte. Sein Vater Alf, Matrose bei der Handelsmarine, war ständig auf See, und seine Mutter Julia wusste die meiste Zeit nicht, wo ihr Ehemann steckte. Als sie weder Geld noch Lebenszeichen von ihm empfing, suchte sie sich einen Job in einer Kneipe und brachte ihren Sohn bei ihrer älteren Schwester Mimi und deren Mann George unter. John sah seinen Vater ein letztes Mal 1946, als dieser ihn nach Neuseeland entführen wollte, dann erst wieder 1965, als die Beatles längst berühmt waren. Und auch der Kontakt zu Julia dünnte auf Mimis Betreiben hin aus. Erst als Teenager besuchte er seine Mutter wieder häufiger und entwickelte ein sehr enges Verhältnis zu ihr. Sie spielte Banjo, brachte ihm die ersten Akkorde bei und kaufte ihm wahrscheinlich auch seine erste Gitarre. Im Gegensatz zu Mimi war sie fröhlich und lebenslustig, hatte nichts dagegen, dass ihr Sohn die Schule schwänzte und in einer Rock’n’Roll-Band spielte. Sie war sein erster und größter Fan. Bis sie im Juli 1958 vor Mimis Haus in der Menlove Avenue von einem Auto überfahren wurde. Sie war sofort tot.

John verbrachte die darauffolgenden Jahre nach eigener Aussage »in blindem Zorn«. Das einzige was half, war Rock’n’Roll und die Freundschaft zu Paul, der zwei Jahre zuvor ebenfalls seine Mutter verloren hatte. Elvis wurde zum stilistischen Vorbild für Johns Aufsässigkeit und er selbst der Ted, vor dem andere Eltern ihre Kinder warnten.

Mit seiner Schlagfertigkeit und seinem bissigen Witz wurde Lennon zum Inbegriff des intellektuellen Rock-Rebellen und das nicht erst, als er sich entschied, eine Nickelbrille zu tragen. Er teilte aus, wie einer, der nichts mehr zu verlieren hat, und das sein Leben lang. Regelmäßig retteten ihn sein Humor und sein Talent, machten ihn sogar unwiderstehlich. Er konnte Leute im selben Atemzug zur Weißglut wie zum Lachen bringen, hatte keinen Respekt vor Autoritäten. Als er 1969 den Orden zurückschickte, den er erst vier Jahre zuvor von der englischen Königin verliehen bekommen hatte, schrieb er ihrer Majestät Elisabeth II: »Ich gebe meinen MBE zurück aus Protest gegen die britische Beteiligung an dem Nigeria-Biafra-Ding, unsere Unterstützung Amerikas in Vietnam und das Absinken von ›Cold Turkey‹ in den Charts.«

Am Anfang waren die Beatles Lennons Band. Er war der älteste, hatte die größte Klappe und war der Chef, was sich auch an ihrer Bühnenpräsentation zeigte. Paul und George teilten sich ein Mikro links und schüttelten die Pilzköpfe, während John breitbeinig rechts stand und, die Gitarre viel zu hoch, fast unters Kinn geschnallt, locker in den Knien federte. Was heute leicht bräsig wirkt, war damals eine provokante Körperhaltung. Sein in der Rückansicht auf und ab wippender Hintern half Ringo, den Takt zu halten, wenn er vor lauter Gekreische nichts hörte.

John wirkte auch deshalb so dreist, weil er extrem kurzsichtig, aber bis 1966 zu eitel war, öffentlich eine Brille zu tragen. Er nahm die Reaktionen seines Gegenübers oder des Publikums nur verschwommen wahr und überspielte seine Verunsicherung mit Grimassen und Faxen. Am liebsten, wenn Paul McCharmley (wie er ihn einem Reporter einmal vorstellte) romantische Balladen sang.

Im Team mit Paul entwickelte er einen gesunden Sportsgeist, die beiden übertrafen sich als Songwriter immer wieder gegenseitig. Wenn Paul John musikalisch überlegen war, dann war John der bessere Texter. In einem Interview 1970 danach gefragt, welche seiner Songs er am liebsten mochte, zählte er »I am the Walrus«, »Strawberry Fields« und »Across the Universe« auf, weil sich deren Texte wie Gedichte lesen ließen. »Help« gefiel ihm, weil es so »echt« sei.

Als die Single 1965 erschien, brauchte Lennon tatsächlich Hilfe. Er befand sich in einer, wie er selbst sagte, »Fetter-Elvis-Phase«, war zutiefst unglücklich. Seine Frau Cynthia hatte er weniger durch seine permanente Untreue, als seinen Drogenkonsum abgehängt. Die junge Mutter seines ersten Sohns Julian wollte ihr Bewusstsein nicht psychedelisch erweitern. Ein Jahr später, 1966, endete Johns Liebesaffäre mit der acht Jahre älteren Sängerin Alma Cogan, als diese an Krebs starb und er in tiefe Depressionen stürzte – zwei Wochen vor seiner ersten Begegnung mit Yoko Ono. Anders als landläufig angenommen hat sie die Beatles nicht ruiniert, sondern Lennon das Leben gerettet. Vermutlich sogar mehr als einmal.

Ono war eine schreibende Fluxus-Künstlerin, hatte 1964 mit »Grapefruit«, eine Sammlung kurzer, surrealer Handlungsanweisungen in einer Miniauflage von 500 Exemplaren veröffentlicht. Unter anderem forderte sie ihre Leser darin auf, sich verschiedenes vorzustellen, zum Beispiel: »Imagine one thousand suns in the sky at the same time« oder »Imagine the clouds dripping, dig a hole in your garden to put them in« (»Stell dir tausend Sonnen gleichzeitig am Himmel vor« oder »Stell dir vor, die Wolken tropfen, grabe ein Loch in deinem Garten und steck sie rein«). Erst 1980 stellte John in einem Interview klar, dass Yoko maßgeblich an der Entstehung seines größten Solohits »Imagine« beteiligt war und er ihr keine Songwriter-Credits zugeschrieben hatte, weil er neun Jahre zuvor zu »macho« dafür gewesen sei.

Mit Yoko zusammen probierte John sich als Künstler, Friedensaktivist, Rock’n’Roller, Segler und Hausmann. Sein politisches Engagement blieb dabei immer sehr kämpferisch, aber persönlich, und einfach sehr John – selbst wenn man wollte, hätte man keinen Guru aus ihm machen können. Nach Beziehungsproblemen, Therapien, Entziehungskuren, Konflikten mit der Regierung Nixon, Überwachung durch das FBI und mehreren Fehlgeburten bekamen die Lennons Mitte der 70er Jahre endlich das permanente Aufenthaltsrecht in den USA und ein gemeinsames Kind: Sean Lennon kam an Johns 35. Geburtstag 1975 zur Welt. In den ersten fünf Jahren seines Lebens zog sich sein Vater vollkommen aus dem Musikgeschäft zurück, feierte erst Ende 1980 mit der Veröffentlichung eines neuen Soloalbums (»Double Fantasy«) sein Comeback. Bis dahin kümmerte er sich um seinen jüngsten Sohn, schrieb und zeichnete. Eine Sammlung unterschiedlichster Texte, Fragmente und Bilder mit dem Titel »Skywriting by Word of Mouth« erschien 1986, sechs Jahre, nachdem er in New York von einem geistig verwirrten Attentäter erschossen worden war. Sie zeigt, dass John Lennon bis zum Schluss der schreibende Beatle geblieben ist.