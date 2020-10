Hannibal Hanschke/REUTERS Bundesverkehrminister Andreas Scheuer vor einer Kabinettsitzung im Kanzleramt 2019

Was sich ein gewöhnlicher Politiker an Pleiten, Pannen und Skandalen in einer ganzen Karriere einbrockt, schafft Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in 72 Stunden. Allein seit Wochenbeginn macht der CSU-Mann mit drei neuen Fällen von Amtsversagen von sich reden. Obendrein tagte am Donnerstag erneut der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur vermasselten »Ausländermaut«. Als Zeugen vernommen wurden dabei Vertreter von Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die bei dem Vorhaben federführend waren und dafür horrende Honorare kassierten. Allein die Kosten für Berater zur Anbahnung, Abwicklung und juristischen Nachlese des Projekts werden sich auf Dutzende Millionen Euro belaufen.

Um Geldverschwendung geht es auch bei der »Autobahn GmbH des Bundes«. Ab kommendem Jahr soll sie die Regie bei Planung, Bau und Betrieb der deutschen Fernstraßen von den bisher zuständigen Bundesländern übernehmen (siehe jW vom 3. Oktober). Wie am Dienstag zuerst die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtete, wird die vor zwei Jahren gegründete Gesellschaft von einer Gehälteraffäre erschüttert. »Beim Abschluss außertariflicher Arbeitsverträge (…) und deren Vorlage an den Aufsichtsrat ist es zu Unregelmäßigkeiten gekommen«, räumte Scheuers Staatssekretär Enak Ferlemann in einer Stellungnahme gegenüber dem Bundestag ein. Es besteht der Verdacht, die Geschäftsleitung des staatlichen, aber privatrechtlich geführten Unternehmens könnte hinter dem Rücken des Kontrollgremiums zu hoch dotierte Arbeitsverträge mit Führungskräften abgeschlossen haben.

Heikel für Scheuer ist die Sache auch deshalb, weil er mindestens seit Juni von den Vorgängen Kenntnis haben musste, das Parlament aber nicht unterrichtete. Damals war bereits eine interne Untersuchung im Gange. Das reichte dem Aufsichtsrat allerdings nicht, weshalb er gemäß Ferlemanns Schreiben per Sondersitzung am 2. Juli 2020 einen »externen Prüfer zur Aufklärung des Sachverhalts beauftragt« habe. Die Ergebnisse der Revision müssten umgehend veröffentlicht werden, forderten die Grünen-Abgeordneten Sven-Christian Kindler und Stephan Kühn in einem gemeinsamen Statement gegenüber der SZ. »Nach der Pkw-Maut bahnt sich hier offenbar der nächste Skandal an, bei dem Andreas Scheuer kein Interesse an echter Aufklärung zu haben scheint.«

Wie bei der Maut wurde wohl auch bei der Konstruktion der Autobahn-GmbH mit unsauberen Tricks nachgeholfen. Um Beschäftigte für die Firma zu gewinnen, wurde eigens ein Tarifvertrag aufgesetzt, dessen Konditionen besser sind als bei der Straßenverwaltung der Länder. Dahinter stand die Sorge, die bislang auf Landesebene tätigen Planer und Ingenieure könnten ihr Heil in der Wirtschaft suchen und die Bundesgesellschaft in Personalnöte geraten. Offenbar waren die Anreize noch nicht lukrativ genug: Die Ausstattung der fraglichen Arbeitskontrakte soll weit über die tarifierten Vorgaben hinausgehen und über das, was das Kontrollgremium genehmigt hatte.

Doch Scheuer blüht noch weiteres Ungemach. Möglicherweise steht die ganze Autobahn-GmbH auf der Kippe. In einem aktuellen Bericht an den Verkehrsausschuss musste der Minister eingestehen, dass sich der Aufbau der Gesellschaft mindestens verzögert. Schuld daran sind Schwierigkeiten bei der geplanten Überführung der »Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH« (Deges) in Bundeshoheit. Die Gesellschaft setzt Verkehrsgroßprojekte für zwölf Länder um, die zusammen die Zweidrittelmehrheit an ihr halten. Im Fall einer übereilten Verschmelzung mit dem Bundesunternehmen hätten sämtliche Aufträge neu ausgeschrieben werden müssen, wie jüngst erst der Bundesrechnungshof (BRH) beanstandet hatte.

Das Ministerium zog deshalb die Notbremse. Die Zusammenführung beider Gesellschaften sei »derzeit nicht umsetzbar«, heißt es in besagtem Papier, aus dem am Mittwoch das Handelsblatt zitierte. Die Deges bleibe deshalb »zunächst in ihrer bisherigen Form bestehen«. Wie die Sache ausgeht, ist offen. Aus Sicht des BRH ist der ganze Vorgang mit erheblichen verfassungsrechtlichen Risiken behaftet, weil er die vom Grundgesetz vorgegebene Aufgabentrennung zwischen Bund und Ländern in Frage stellt. Erhebliche Probleme bereitet daneben die Vereinheitlichung der informationstechnischen Verwaltungsapparate (IT). Deshalb »muss in festgelegten Bereichen für eine Übergangszeit bis längstens 31. Dezember 2023 auf die bestehenden IT-Strukturen der Länder zurückgegriffen werden«, beschied das Scheuer-Ministerium.

Als wäre das nicht genug, gab es gestern noch eins oben drauf: Nach einem Bericht der Zeitung Die Welt hat Scheuer seine Pläne für eine EU-weite Pkw-Maut wegen des Widerstands seiner EU-Kollegen verworfen. Im dem Bericht fragt FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic giftig, ob Scheuer seine Projekte zur Abwechslung auch mal erfolgreich abschließen könne.