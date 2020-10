Olivier Hoslet, Pool Photo via AP In den kommenden Tagen auf Balkantour: EU-Kommissar Oliver Varhelyi (Brüssel, 6.10.2020)

Manchmal muss es ein bisschen mehr sein: Insgesamt neun Milliarden Euro umfasst der Wirtschafts- und Investitionsplan für den Westbalkan der Europäischen Union. Das hat die EU-Kommission am Dienstag beschlossen. Das Geld soll vor allen in die Bereiche Verkehr, Energie, »grüne« und digitale Transformation fließen, »um langfristiges Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen«, wie EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi in einem Gastbeitrag für die serbische Zeitung Politika schrieb. In den kommenden Tagen ist der Diplomat auf Balkantour, um den Plan in den jeweiligen Hauptstädten vorzustellen. Am Mittwoch machte er Station in Skopje.

Hintergrund der milliardenschweren Investitionen sei, so der Ungar, dass der Warenaustausch zwischen den sechs um eine Mitgliedschaft in der EU anstehenden Balkanländern – Serbien, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Kosovo – bisher schleppend verlaufe. Ein gemeinsamer Markt sei so nicht zu machen, die wirtschaftliche Entwicklung werde gehemmt, was einen EU-Beitritt wiederum im Weg stehe. Nun also sollen die Länder mit Brüsseler Hilfe ökonomisch auf Vordermann gebracht werden, beispielsweise durch schnelles Breitbandinternet, aber auch durch die »Dekarbonisierung« der Energieversorgung.

Varhelyi unterstreicht daher auch, der nun beschlossene Plan diene dazu, die Zusammenarbeit zu stärken. Die wirtschaftliche Integration der Region sei, so der als Vertrauter des ungarischen Premierministers Viktor Orban geltende Diplomat, »eine echte Chance, Wachstum zu schaffen, die Covid-bezogene Wirtschaftskrise zu überwinden, die Volkswirtschaften im Einklang mit den Prioritäten der EU zu modernisieren und sie näher an den EU-Binnenmarkt heranzuführen«. Bereits im April hatte Brüssel 700 Millionen Euro für die Region bereitgestellt, um deren »sozioökonomischen Erholung« nach der Coronakrise zu unterstützen.

Vor allem die in der EU dominierende Bundesrepublik, die derzeit die EU-Präsidentschaft innehat, betrachtet den Balkan als ihren Hinterhof. Die Integration der Region gehört zum Ausbau des Staatenbundes unter deutscher Vorherrschaft. Das Interesse Berlins ist zum einen in der geostrategisch wichtigen Lage der Halbinsel begründet, zum anderen dienen die Staaten deutschen Firmen als verlängerte Werkbank und Absatzmärkte. Doch die Bundesrepublik sieht sich in der Durchsetzung ihrer Ansprüche gestört. Immer wieder werden hierzulande die chinesischen Investitionen und die teilweise engen politischen Beziehungen einiger Staaten zur Volksrepublik beklagt.

Weniger mediale Beachtung findet dagegen das verstärkte Auftreten der USA in den vergangenen Jahren. Der jüngste Affront in Richtung Berlin und Brüssel war das Anfang September in Washington unterzeichnete Abkommen zur Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Serbien und dessen abtrünniger Provinz Kosovo. Mit diesem sichert sich Washington weitreichenden Einfluss auf dem Balkan. Belgrad und Pristina werden enger an die Vereinigten Staaten gebunden – auch in direkter Abgrenzung zur EU, zu Russland und China.

Wenn nun Varhelyi unterstreicht, dass »der Wirtschafts- und Investitionsplan Hand in Hand mit Reformen geht«, dann zeigt dies die angestrebte doppelte Dominanz Konzerneuropas: Zum einen sollen die politisch-juristischen Bedingungen darauf ausgerichtet werden, dass die EU-Staaten die dominierenden Handelspartner sind. Zum anderen werden durch direkte Investitionen, beispielsweise in den Ausbau von Breitbandinternet- sowie Bahn- und Straßenverbindungen, die Abhängigkeiten festgeschrieben, indem die Infrastruktur der Region auf die EU ausgerichtet wird. Brüssel will so für die Länder des Balkan alternativlos sein.