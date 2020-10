Herbert Pfarrhofer/APA/dpa Wollte sich für immer aus der Politik zurückziehen: Heinz-Christian Strache am Mittwoch in Wien

In Wien soll am Sonntag ein neuer Gemeinderat gewählt werden. Laut Umfragen werden vor allem die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) und Die Grünen zulegen können, während die rassistische Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) mit mehr als 20 Prozentpunkten Verlust rechnen muss. Exvizekanzler und ehemaliger FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kandidiert mit einer eigenen Liste und könnte den Einzug in den Wiener Gemeinderat knapp schaffen. Für das Wahlbündnis Links, dem sich unter anderem auch die KPÖ angeschlossen hat, wird es hingegen schwierig.

Einen »Kampf um Wien«, so wie ihn die FPÖ bei den vergangenen Wahlen 2015 prophezeite, wird es diesmal nicht geben. Im Vergleich zu den damals erreichten 30,8 Prozent, stehen die »Freiheitlichen« Umfragen zufolge nur bei neun Prozent der Stimmen. Wie bei den vergangenen Wahlen auch, wird wohl die SPÖ als klare Siegerin hervorgehen: Die 39,6 Prozent von 2015 sollen sich laut jüngsten Erhebungen gesteigert haben. Ihre Koalitionspartner, Die Grünen, können ebenfalls mit einem Zugewinn rechnen. Sie könnten demnach rund 16 Prozent erreichen, gut vier Prozentpunkte mehr als beim vergangenen Mal. Beide Parteien setzen im Wahlkampf auf die Themen Umwelt, Verkehr und Wohnen. Allerdings mit ungewohnt verbaler Schärfe gegenüber dem jeweiligen Koalitionspartner.

Um ehemalige Wählerinnen und Wähler der FPÖ buhlen andere, wie etwa Strache, der sich nach dem »Ibiza-Skandal« zwar eigentlich »für immer« aus der Politik zurückziehen wollte, es mit seiner Liste Team HC Strache jedoch noch einmal versucht. Inhaltlich ist die Liste kaum von der FPÖ zu unterscheiden, beide wetteifern derzeit um den äußersten rechten Rand.

Dorthin orientiert sich auch die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit Bundesfinanzminister und Spitzenkandidat Gernot Blümel. Ihr Tenor: Die rot-grüne Integrationspolitik Wiens sei gescheitert. Blümel will Sozialwohnungen an Deutschkenntnisse koppeln und gegen den angeblich strukturellen Steuermissbrauch von Dönerimbissen vorgehen. Die ÖVP, die in der österreichischen Hauptstadt traditionell schwächer ist als im Rest des Landes, soll ihr Ergebnis nach Prognosen auf rund 20 Prozent verdoppeln können.

In den Gemeinderat einziehen wird wahrscheinlich mit etwa sechs Prozent auch die wirtschaftsliberale Partei Neos. Sie hat sich im Wahlkampf die Bekämpfung der Vetternwirtschaft auf die Fahne geschrieben. Außerdem will die Partei eine Belebung der Wiener Wirtschaft und fordert unter anderem Reformen im Bildungssystem, die Islamismus und der extremen Rechten entgegen wirken sollen.

Schlecht sieht es dagegen für das Bündnis Links aus: Erst im Januar dieses Jahres schlossen sich zahlreiche linke Organisationen, NGOs, Aktivistinnen und Aktivisten zu dem Bündnis zusammen. Die Liste um Spitzenkandidatin Anna Svec bemüht sich insbesondere um Nichtwählerinnen und Nichtwähler und um jene, die links von SPÖ und Grünen nach einer Alternative suchen. Zu ihren Kernforderungen gehören eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Wochenstunden sowie ein Mindestlohn von 1.950 Euro netto.

Zudem setzt sie auf die Enteignung von großen Immobilienkonzernen, auf die Vergemeinschaftung leerstehenden Wohnraums und eine Demokratisierung des Wiener Wahlrechts: Aktuell darf rund ein Drittel der Einwohner nicht abstimmen, in manchen Bezirken ist gar die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner vom Wahlrecht ausgeschlossen. Dass Links den Einzug in den Gemeinderat schafft, gilt nach aktuellem Stand als unwahrscheinlich. In der Vergangenheit scheiterten bereits mehrere linke Listen an der Fünf-Prozent-Hürde. Seit 1969 die Kommunisten und Linkssozialisten (KLS) aus dem Gemeinderat ausschieden, saß die Opposition stets rechts von SPÖ und Grünen.

Im Vorfeld der Wahl hatte die Stadt Wien, wohl auch coronabedingt, bereits mehr als 350.000 Wahlkarten ausgestellt, so viele wie nie zuvor. Somit wird die Bekanntgabe des Ergebnisses länger dauern als üblich. Die Auszählung aller Stimmkarten wird voraussichtlich erst Montag oder Dienstag abgeschlossen sein.