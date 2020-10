Paul Hanna/REUTERS Erfolgreich neoliberal: Zara (Arbeiten an Filiale in Madrid 2016)

Das Geschäftsmodell von global aufgestellten Ketten wie Zara, H & M, Primark oder Esprit heißt »Junge Mode«. Ziel ist der Verkauf schnell wechselnder Kollektionen billig produzierter Kleidung vor allem an die jüngere Kundschaft. Nicht erst seit der Coronapandemie, allerdings durch sie verstärkt, ist dieses Handelssegment unter Veränderungsdruck gekommen.

1968 etablierten die US-Amerikaner Susie Russell und Doug Tompkins die Marke Esprit. Sie begannen mit selbstgenähter bunter Kleidung im Stil gemäßigter Hippies. Doch die Unternehmenspraktiken änderten sich mit dem wachsenden Erfolg. In den neunziger Jahren avancierte Esprit zum internationalen, börsennotierten Modekonzern. Die Gründer stiegen peu à peu aus.

Derzeit kriselt es beim mittlerweile in Hongkong ansässigen Unternehmen. Anfang Juli kündigte der Konzern für Deutschland die Schließung von 44 der bundesweit 94 Filialen und die Entlassung von 1.100 Beschäftigten an. Zwei Jahrzehnte lang habe es die Geschäftsleitung versäumt, »sich im digitalen Zeitalter rechtzeitig so aufzustellen, dass die verschiedensten Vertriebskanäle miteinander gut verzahnt und abgestimmt werden und sich so gegenseitig verstärken«, kritisierte Orhan Akman, bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zuständiger Bundesfachgruppenleiter für den Einzelhandel.

Auch für die schwedische Modekette H & M (Hennes & Mauritz) war der Internethandel lange nur ein Zusatzgeschäft. Erst seit 2018 setzt das Unternehmen auf Expansion durch Onlinehandel. Seitdem schließen die Schweden vermehrt Filialen. In Deutschland will man einen »Digitalpakt 2025« durchdrücken, um die Betriebsverfassungsrechte des Gesamtbetriebsrates durch eine »freiwillige Vereinbarung« zu reglementieren. H & M bestreitet, dass die Umstrukturierung eine Betriebsänderung ist, um so Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan mit den Betriebsräten zu verhindern.

»Der Gesamtbetriebsrat unterstützt Verdis Forderung nach einem Digitalisierungstarifvertrag«, sagt der zuständige Verdi-Sekretär Damiano Quinto. »Nachdem H & M nicht auf die Verhandlungsaufforderung der Verdi-Bundestarifkommission reagiert hat, haben wir in einem offenen Brief an Deutschlandchef Thorsten Mindermann unsere Tarifforderungen öffentlich gemacht: Beteiligung der Beschäftigten am Zukunftskonzept von H & M, für nachhaltige Beschäftigungssicherung und an einem ständigen Prozess der Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei der Einführung von technischen Systemen und Digitalisierung von Arbeitsabläufen.«

Darauf teilte H & M intern lediglich mit, der Gesamtbetriebsrat solle von 40 auf acht Mitglieder verkleinert werden, was faktisch, so Quinto, eine Zerschlagung des kampferprobten Gremiums bedeuten würde. »Erneut zeigt das schwedische Unternehmen, dass es ein völlig gestörtes Verhältnis zur deutschen Mitbestimmungskultur hat.« Inzwischen hat H & M die weitere Ausdünnung seines Filialnetzes angekündigt. Rund 250 von weltweit etwa 5.000 Geschäften stehen auf der Streichliste, wie am 1. Oktober das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete. Dabei habe das Unternehmen nach dem Shutdown vom Frühjahr bereits im Sommerquartal wieder schwarze Zahlen geschrieben.

Erfolgreicher in der Konkurrenz mit den reinen Onlineanbietern Amazon und Zalando schlägt sich der spanische Inditex-Konzern. 2017 richtete dessen Modetochter Zara in Spanien eine automatisierte Abholstation ein, wo die zuvor online bestellten Kleidungsstücke für die Kunden bereitliegen. Zu diesem Zeitpunkt lief bereits ein Teil des Geschäfts über Internetbestellungen, die die Käuferinnen in den Filialen abholten. Weltweit gibt es immer mehr derartige Abholstationen.

Bei Zara ist auch sonst einiges anders als bei der Konkurrenz. So machten es »ausgeklügelte IT-Systeme und schnelle Lieferketten möglich, dass in den Läden zu günstigen Preisen genau die Shirts und Hosen sind, die die Kundschaft gerade sucht«, hieß es Mitte September beim RND. Dabei würden zwei Drittel der Kleidungsstücke in Europa und Nordafrika gefertigt, nur ein kleiner Teil in Südostasien. Verdi-Sekretär Quinto weiß, dass Inditex früh auf den Onlinevertrieb gesetzt hat und deshalb auch eher begonnen hat, das Filialnetz auszudünnen. »Vor gut fünf Jahren hat die Umstrukturierung bei Zara in Deutschland begonnen«, sagt er. »Damals wurden ›störende‹ Gesamtbetriebsräte aus dem Unternehmen gedrängt und die Digitalisierungsstrategie forciert vorangebracht.« Mit dem Wandel der Modeketten müsse sich nun dringend die Mitbestimmung und die Tarifpolitik an neue Gegebenheiten anpassen, fordert der Verdi-Sekretär. »Der Einzelhandel wird vermehrt zum Logistiker, wo prekäre Beschäftigung tendenziell zur Regel wird.« Dieser Herausforderung müssten sich Gewerkschaft und Betriebsräte stellen.