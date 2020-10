Christoph Schmidt/dpa »Diese horrenden Summen werden nicht von den Leuten selbst bezahlt, die solche Verträge verhandeln und sie unterschreiben.« – Trigema-Chef Wolfgang Grupp (3. v. l.) hält alles in der Familie

Der Fußballbundesligist Hertha BSC wollte Sie dafür gewinnen, 4,5 Millionen Euro zu zahlen, damit die Spieler das Logo Ihres Unternehmens Trigema auf dem Trikot tragen. Wie sehr hat Sie diese Offerte überrascht?

Sehr! Ich nehme an, dass die Leute von der Agentur, die an uns herangetreten sind und diesen Vertrag vermitteln wollten, die Vorgeschichte aus den 90er Jahren nicht kannten. Mit dem damaligen Vereinspräsidenten Heinz Roloff hatte ich ein außerordentlich gutes Verhältnis. Als dann bei Hertha BSC die UFA-Leute die Regie übernahmen und 1994 Roloff austauschten, änderte sich die Situation schlagartig. In der ersten Liga hatten wir in der Saison 1990/91 als Trikotsponsor 800.000 D-Mark bezahlt. Nach dem Abstieg hatte uns Roloff förmlich angefleht, für 300.000 D-Mark in der Zweiten Liga an Bord zu bleiben und die Summe gleich fünf Jahre im voraus zu bezahlen. Ansonsten drohe der Lizenzentzug. Wir haben diese 1,5 Millionen D-Mark wie gewünscht sofort bezahlt. Zum Dank dafür haben die neuen Herren von der UFA gegen uns mit dem Argument prozessiert, das sei ein Knebelvertrag, und die Summe sei für einen Trikotsponsor viel zu niedrig. Diese Erfahrungen kann man leicht zusammenfassen: Erst durften wir helfen, dann waren wir lästig.

Das hat Ihr Vertrauen zerstört?

Das kann man so sagen. Selbst für eine Summe von 500.000 Euro wäre ich da jetzt nicht mehr als Trikotsponsor eingestiegen. Die UFA-Leute sind zwar damals vor Gericht gründlich gescheitert. Aber 1997 haben wir den Vertrag mit Hertha BSC nach insgesamt sieben Jahren beendet und im selben Jahr auch den mit KFC Uerdingen, so dass wir damals unser komplettes Engagement in der Fußballbundesliga aufgaben. Bis dahin war das Trigema-Logo zwischen 1979 und 1997 in jeder Saison bei mehreren Klubs gleichzeitig auf der Hemdbrust gewesen. Über diesen Zeitraum waren es insgesamt elf Bundesligisten.

Haben Sie nie über einen Ausrüstervertrag nachgedacht?

Nein, das ist für uns ein zu kompliziertes Feld. Sicherlich könnten wir vom technischen Gesichtspunkt aus Sportbekleidung und Trikots für den Profifußball herstellen. Das wäre kein Problem, aber wirtschaftlich ist das keine Option. Außerdem: Warum sollten wir uns in einen Wettbewerb mit weltweit operierenden Sportartikelherstellern wie Nike, Adidas oder Puma begeben? In der Produktion bleiben wir bei dem, was uns erfolgreich gemacht hat. Im Profifußball sind wir nie Ausrüster gewesen, sondern immer Trikotsponsor.

War es nur die juristische Auseinandersetzung mit der Hertha, die Ihnen das Sponsoring im Profifußball verleidet hat?

Der Prozess war der Anlass, nicht die eigentliche Ursache. Parallel zu diesen Erfahrungen hatten sich die Rahmenbedingungen im professionellen Fußball im Laufe der Jahre deutlich geändert. Zum Beispiel stimmten die Relationen nicht mehr zwischen dem Preis, der für ein Logo auf der Brust verlangt wurde, und dem Werbewert. Das Sponsoring wurde immer teurer. Es sind schlussendlich vor allem wirtschaftliche Faktoren und Überlegungen gewesen, die ausschlaggebend für den Ausstieg waren.

Trotzdem scheint es immer noch genügend Interessenten zu geben, die für ihr Firmenlogo auf Ärmel oder Trikot bereit sind, Millionen hinzublättern.

Meist ist es ja so, dass diese horrenden Summen nicht von den Leuten selbst bezahlt werden, die solche Verträge verhandeln und sie unterschreiben. Dieses Geld wird aus den Kassen von Firmen bezahlt und nicht von Personen, die wie ich als Unternehmer auch mit dem privaten Vermögen haften. Oft spielt für diese kleinen Könige das Prestige eine große Rolle und nicht so sehr wirtschaftliche Überlegungen.

Keine Chance für ein Comeback von Trigema in den Profifußball?

Das waren komplett andere Zeiten, zum Beispiel war die Bedeutung eines Firmensignets auf einer Hemdbrust etwas ganz anderes als heute. Damals war man als Sponsor praktisch allein zu sehen und fand Beachtung. Inzwischen ist ein solches Logo nahezu austauschbar geworden. Das Alleinstellungsmerkmal ist verloren gegangen. Auf dem Trikot, rings um das Spielfeld, im Stadion oder sogar auf der Werbetafel bei den Interviews sind Logos von so vielen Partnern und Firmen platziert. Außerdem stammen die Spieler kaum noch aus der Stadt oder der Region, die ein Klub und sein Trikot repräsentieren. Würde ich heute bei uns in der Nähe den VfB Stuttgart finanziell unterstützen, würde das Geld in eine zusammengekaufte Mannschaft fließen. Allein wegen dieser mangelnden Identifikation bin ich kein Fußballfan.

Im Jahr 1967 hatte Ihr Unternehmen den späteren deutschen Davis-Cup-Spieler Wilhelm Bungert für Ihre erste Tenniskollektion verpflichtet. Warum blieb es bei dieser einmaligen Aktion, wo Tennis doch später boomte?

Wir hatten auch Steffi Graf einmal ein Angebot unterbreitet. Als sie die Nummer 1 der Welt war und einer ihrer großen Werbepartner aus mir unbekannten Gründen die Zusammenarbeit mit ihr beendete, wollten wir diesen Vertrag zu denselben Konditionen übernehmen. Daraus ist dann nichts geworden. Dafür haben wir damals mit Dreijahresverträgen ein halbes Dutzend junger Spielerinnen und Spieler unterstützt, die für Ausrüster noch nicht interessant genug waren. Zunächst freuten sich diese Nachwuchshoffnungen über die Hilfe. Als sie erfolgreicher und bekannter wurden und bessere Angebote erhielten, wollten sie plötzlich schnell raus aus ihren Verträgen. Dann waren wir als Partner hinderlich. Manche warben bei internationalen Turnieren sogar schon für andere, obwohl sie noch bei uns unter Vertrag standen. Sollte ich bei jedem Turnier nachforschen lassen, ob alles mit rechten Dingen zugeht? Statt dessen haben wir das Projekt im Tennis beendet und uns später dem Fußball zugewandt.