Er hat eine abenteuerliche Kindheit hinter sich, mehr als das: Als Baby in einem Binsenkörbchen liegend, haben ihn Piraten aus dem Meer gefischt – eine Art Seenotrettung, wenn man so will. Immerhin kam niemand in der angeblich so grausamen Bande der »Wilden 13« auch nur auf die Idee, das Waisenkind einfach ertrinken zu lassen, wie es heutzutage viele wohlanständige Bürger dieses Landes guten Gewissens tun würden.

Dennoch, die Seeräuber sind keine Samariter: Sie stecken das Baby in drei ineinander liegende Schachteln, polstern sie mit Stroh und Holzwolle aus, umwickeln das Ganze mit Packpapier und Schnur. Die Wilde 13, eine Art internationale Schlepperbande, entführt Kinder und verkauft sie an den Drachen Frau Mahlzahn; und dieses Schicksal hätte auch dieses Waisenkind ereilt, wäre Orthographie in Piratenkreisen nicht eine vernachlässigte Tugend: Statt in Kummerland landet das Paket in Lummerland, wo Jim Knopf dann auch seinen Namen erhält. Dass man ein Baby per Paketpost verschickt … – nun gut, wir haben es mit einer Fiktion zu tun. Außerdem ist das Baby Schwarz.

Am 2. oder 9. August

So ist das mit phantastischer Literatur: Sie spielt in einer Traumwelt, und man sollte sich hüten, ihre Koordinaten eins zu eins auf die Wirklichkeit zu übertragen. »Wirklichkeit« heißt hier vielleicht so etwas wie die soziale Realität in der Bundesrepublik Deutschland von 1960 bis heute. Jim Knopf, geboren »am 2. oder 9. August«, feierte in diesem Jahr nämlich seinen 60. Geburtstag, das will zumindest nachträglich gewürdigt sein.

Seine Kindheitsabenteuer werden immer wieder neu erzählt und verfilmt – zuletzt kam am 1. Oktober »Jim Knopf und die Wilde 13« in die Kinos, die zweite Realverfilmung in der Regie von Dennis Gansel nach »Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (2018). Da­rüber, wie es mit dem Kinderbuchhelden des Autors Michael Ende weiterging, wissen wir nicht viel mehr, als dass er, in Wirklichkeit Prinz Myrrhen von Jamballa, die Prinzessin Li Si aus Mandala heiratete. Danach wird es ruhig um ihn. Es sei daher erlaubt zu fragen: Was macht Jim Knopf eigentlich heute, mit 60, als Herrscher von Jimballa, dem einst versunkenen Königreich?

Ist dieses Jimballa nur eine Metapher? Wo Lummerland liegt, die winzige Insel und höchste Spitze Jimballas, das weiß keiner genau, aber es ist zu vermuten, dass es nicht allzu weit von Deutschland entfernt ist. Kurze Frage, ihr aufgeklärten Deutschen: Findet Jim Knopf es immer noch überflüssig, sich zu waschen, wie das Buch behauptet, weil »seine Haut ja sowieso schwarz ist«? Aber toll, dass ihr auf eurer Insel, ohne zu murren, 20 Prozent Geflüchtete aufnehmt, auch wenn es dadurch ziemlich eng wird.

Ein großer roter Fleck

Als Schwarzer Held in einem Kinderbuchklassiker hat Jim Knopf sicherlich eine Menge Leute dazu befähigt, »Vielfalt als etwas Wertvolles und Wunderbares wahrnehmen zu können«, wie die Antirassismustrainerin und Autorin Tupoka Ogette in einer Erinnerung an eines ihrer liebsten Kinderbücher schreibt. Dass Diskriminierungserfahrungen im Buch reproduziert werden, ist dem Autor Ende aber dennoch nur bedingt nachzusehen: »Das dürfte vermutlich ein kleiner N**** sein«, stellen die Inselbewohner fest, als sie das geheimnisvolle Paket öffnen. Ogette schreibt: »Dieses Wort, welches mich im wahren Leben oft verfolgte und mich immer dann kalt erwischte, wenn ich am wenigsten damit rechnete, sollte mir nicht auch noch in meine Tagträume folgen. Daher habe ich es übermalt. An der Stelle, wo das Wort einst stand, ist seitdem ein großer roter Fleck.«

Rassismus in Büchern wirkt, und man merkt dem Buch Michael Endes an, für wen es geschrieben wurde: für ein weißes Publikum, für das völlig klar ist, dass man sich vor einem schwarzen Gesicht erschrickt, und das nichts dabei findet, wenn Schmutz und schwarze Hautfarbe in eins gesetzt werden.

Mit erhobener Faust

Jim Knopf aber wäre nicht Jim Knopf, würde er nicht gegen die rassistischen Urteile, unter denen er seit seiner Kindheit leidet, kämpfen und seine Abenteuer auch im 60. Lebensjahr im Namen von Vielfalt und Gleichberechtigung fortsetzen. Manchmal, heißt es, sieht man ihn mit erhobener Faust auf einem der beiden Berggipfel von Lummerland stehen und nachdenklich in die Zukunft blicken.