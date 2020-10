©2016RINO BIANCHI Schriebe sie auf Deutsch, der Deutsche Buchpreis wäre ihr sicher: Giulia Caminito

Wir haben es hier offensichtlich mit einem Buch zu tun, das zur Gattung jener gehört, bei denen alles stimmt: Noch vor dem Erscheinen vermeldete der Verlag öffentlich via Branchenpresse, dass sich »aufgrund begeisterter Bestellungen aus dem Buchhandel« eine zweite Auflage im Druck befinde, ebenfalls noch vor dem Erscheinen gab es erste huldigende Rezensionen, denen alsbald ein Chor hymnischer Stimmen folgte: »Ein Tag wird kommen«, der zweite, auf deutsch jedoch erste Roman der 1988 in Rom geborenen Giulia Caminito, überzeugt beispielsweise laut Deutschlandfunk durch seinen »Mut zu großen Bildern« sowie durch »starke Figuren, dichte Beschreibungen und eine ungewöhnliche Struktur«, ist gemäß Tagesspiegel »ein Meisterwerk des sinnlichen, fröhlichen Fabulierens«, denn er »verwebt geschickt die verschiedenen Erzählstränge und zieht ein originelles Bild nach dem anderen hervor«. Und so ähnlich und so fort. All das stimmt sogar. Vor allem ist es ein Roman, der für alle und jeden etwas bereithält: Emotionen, Historie, Familientragödie – wäre es kein italienischer, sondern ein deutschsprachiger Roman, der Deutsche Buchpreis wäre ihm vermutlich sicher.

Caminito, die in Italien eine Literaturagentur betreibt, also weiß, was der Markt erfordert, erzählt die Geschichte einer Familie, die in einem armen Dorf in den Marken lebt, zwischen den Berghängen des Apennin und der Küste bei Ancona. Der Vater, Luigi Ceresa, ernährt seine Familie mehr schlecht als recht als Bäcker, doch über der Familie liegt kein Segen: Mehrere Kinder sind gestorben, die Hoffnung, das kleine Geschäft weitergeben zu können, erfüllt sich nicht. Die sehbehinderte Mutter dämmert depressiv vor sich hin. Eine Tochter lebt im Kloster. Bleiben zwei Söhne, die im Zentrum der Handlung stehen als einander diametral entgegengesetzte Charaktere. Lupo ist stark, neugierig auf die Welt, ein Kämpfer, den das Elend, das er erlebt, sein Wissensdurst und Hunger nach Gerechtigkeit, aber auch seine quasi natürliche Wildheit in die Arme der Anarchisten treiben. Ganz anders Nicola: ängstlich, verinnerlicht, ein Leser und Zauderer, feminin und blass, von der Welt zurückgezogen. Doch die Welt fordert ihren Tribut: Es sind die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, es gibt die Revolte der »Settimana rossa«, der »Roten Woche« von 1914 in Ancona, die Spanische Grippe, den Ersten Weltkrieg, dem sich Lupo entzieht, während Nicola in den Kampf muss. Parallel führt Caminito einen Handlungsstrang, der in einem Kloster spielt, deren Äbtissin schwarz ist: In ihrer Kühnheit ähnelt sie Lupo, doch die Verbindungen zwischen der Familie Ceresa und den Nonnen sind weit enger, sorgen für Spannung und Dramatik.

Caminito, die die zeitgeschichtlichen Hintergründe seriös beleuchtet (nicht zuletzt, weil sie in der Lupo-Figur ihrem anarchistischen Urgroßvater ein Denkmal setzen wollte), die beiden Handlungsstränge wirklich gekonnt verknüpft und Figuren und Stimmungen schildern kann, macht tatsächlich nichts falsch: Man liest den Roman durchaus gebannt. Doch gerade das Perfekte ist sein Manko: Nichts Verstörendes ist dem Buch eigen. Ein politischer Roman, natürlich, aber ohne das Politische zu sehr zu vertiefen – immer mehr wirkt es wie eine Kulisse, vor der sich eine zu Herzen gehende Brudergeschichte entfalten lässt. Die kippt irgendwann zu sehr ins Melodramatische, in den Ton archaischer Heiligenlegenden. Nicht zufällig wirkt Nicola auf seinen starken Bruder wie »ein Gekreuzigter«, und auch seine Kriegskameraden finden, »sein Antlitz aus Sahne und Zyklamen hätte zu einem Heiligen gepasst, nicht aber zu einem Soldaten«. So wird das Politische konterkariert, so nähert sich das Buch in seinem Pathos sogar dem Kitsch. Und wenn dieser zarte Nicola aus dem Krieg härter und männlicher zurückkehrt, wird auch die kritische Haltung des Buches fragwürdig.