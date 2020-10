Charles Platiau/REUTERS Suez-Beschäftigte kämpfen um ihre Jobs: Bis zu 4.500 Stellen stehen wegen Fusionsplänen auf der Kippe (Paris, 22.9.2020)

Aus Erfahrung wisse er, dass solche großen Übernahmeprojekte katastrophale Auswirkungen für die Belegschaft haben. Wilhem Guette, Betriebsrat der Gewerkschaft CGT beim Abwasserversorger Suez, blickt pessimistisch in die Zukunft. »Wenn diese Transaktion zustande kommt – und das ist jetzt sehr wahrscheinlich – wird es zu Massenentlassungen kommen«, sagte er am Mittwoch gegenüber jW. Sein Unternehmen, der französische Wasser- und Abfallkonzern Suez, soll vom Konkurrenten und Weltmarktführer Veolia geschluckt werden, um einen »Superchampion« zu schaffen, wie es Veolia-Chef Antoine Frérot im August formulierte.

Am Montag ist nun ein erster großer Schritt in diese Richtung erfolgt. Der französische Versorger Engie erklärte, er werde 29,9 Prozent und damit den Großteil seines Suez-Aktienpakets an Veolia verkaufen. Dafür wird der Konzern 3,4 Milliarden Euro kassieren. Der Pariser Finanzinvestor Ardian, der mit Zustimmung von Suez ein Gegenangebot erwogen hatte, machte kurz vorher einen Rückzieher und fiel damit als »weißer Ritter« aus. Die Vertreter des französischen Staates, der 23,6 Prozent der Anteile von Engie hält, hatten sich in der Sitzung des Engie-Verwaltungsrates gegen den Verkauf an Veolia ausgesprochen. »Aber nicht, weil sie gegen die Fusion sind, sondern weil sie eine gütliche Einigung zwischen Suez und Veolia erzielen wollen«, erläutert Guette. Der angebotene Preis sei nicht das Problem, erklärte die Regierung.

Bisher wehrt sich die Konzernführung von Suez vehement gegen das Projekt. »Suez nimmt den Kauf von 29,9 Prozent seines Kapitals durch Veolia als feindlich und unter beispiellosen und regelwidrigen Bedingungen zur Kenntnis«, teilte der Konzern noch am Dienstag mit. Das Unternehmen werde alles tun, um die Interessen seiner Aktionäre und Kunden zu schützen und eine »schleichende Übernahme« zu vermeiden. Veolia kündigte zeitgleich ein freiwilliges Übernahmeangebot für die restlichen 70 Prozent von Suez an.

Mit der Übernahme solle es zu keinen Entlassungen kommen, versprach Veolia-Chef Frérot mehrmals in den letzten Wochen. Frérot sei ein Lügner, erwidert Guette trocken im Gespräch mit jW. Die CGT rechne mit einem Abbau von bis zu 4.500 Stellen allein bei Suez. Es könnten noch mehr werden, denn um Kartellprobleme zu vermeiden, müsste zudem Veolia das Wassergeschäft von Suez veräußern. Auch in Deutschland hätte die Konzernfusion Auswirkungen. Denn mit seinem »Superchampion« will Frérot stärker expandieren und den deutschen Markt erobern. Und schon jetzt ist der französische Konzern ein ernsthafter Konkurrent für das Unternehmen Remondis aus Nordrhein-Westfalen, die Nummer eins auf dem deutschen Markt. Ob Suez Deutschland außerdem auch von Veolia aufgekauft werden würde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Guette forderte die französische Regierung auf, Verantwortung zu übernehmen, denn »es geht hier um die öffentliche Daseinsvorsorge – die damit weiter privatisiert werden würde – sowie Tausende Arbeitsplätze«. Doch er hat wenig Hoffnung. Präsident Emmanuel Macron hielt sich bisher persönlich raus. Sein Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Dienstag dem Radiosender Franceinfo, man müsse alles dafür tun, damit es zu einem »freundlichen« Ende kommt. Denn eine Übernahme gegen den Willen von Suez werde »nicht funktionieren«. Suez wie Veolia müssten »sofort wieder mit Gesprächen beginnen«. Doch der Verkauf von Engies Suez-Aktienpaket an Veolia zeigt: Diese Regierung nimmt keiner richtig ernst.

Weil die Regierung schon kapituliert habe, wolle die CGT mit den anderen Gewerkschaften jetzt entschlossener denn je den Widerstand gegen die Fusion organisieren. »In den kommenden Wochen wird es mehrere Aktionen geben«, kündigt Guette an.