Jörg Carstensen / dpa Staatsgewalt im Einsatz: Polizeikräfte nehmen am Sonnabend in Berlin-Lichtenberg Teilnehmende der antifaschistischen Proteste fest

Als Sie bei der Blockade des Aufmarsches der faschistischen Partei »Der III. Weg« in Berlin-Lichtenberg am Samstag als Gewerkschaftsvertreter beobachten wollten, ob die Presse ihre Arbeit dort uneingeschränkt wahrnehmen kann, wurden Sie brutal angegriffen. Wie kam es dazu?

Ich stand am Rande der antifaschistischen Proteste an der Ribnitzer Straße und unterhielt mich mit Anwohnern über die Gründe für diese Blockade. Als ich gehen wollte, stand der Angreifer plötzlich vor mir, schlug mir seine Faust ins Gesicht und schrie »Scheiß Antifa, verpisst euch«. Der Nazisympathisant bestieg sein Fahrrad und verschwand. Derweil waren die dort anwesenden Polizisten mit dem Versuch beschäftigt, die etwa 50 antifaschistischen Blockierer von der Straße weg zu prügeln. Mit Tritten und Schlägen gingen sie gegen Protestierende vor, die sich den Rechtsextremen in den Weg stellten. Ich war nicht der einzige Verletzte dort.

Haben Sie Anzeige erstattet?

Nein, denn die Gefahr dabei ist, dass man in dem Fall plötzlich vom Opfer zum Täter erklärt wird, also möglicherweise eine Gegenanzeige und ein Ermittlungsverfahren am Hals hat. Weil ich den Angriff auf mich in einem Tweet beschrieben hatte, wurde aber von Amts wegen ein Verfahren gegen den Angreifer eingeleitet.

Wie hat sich die Polizei gegenüber Pressevertretern verhalten?

Anfangs wurden sie nicht durchgelassen, mit blöden Sprüchen bedacht. Später gab es Pfeffersprayeinsätze gegen sie, sowie Schläge auf die Kamera. Solche Angriffe auf die Pressefreiheit gibt es mittlerweile seit Monaten bei ähnlichen Anlässen. Kolleginnen und Kollegen informieren mich darüber.

Können Sie konkrete Beispiele schildern?

Das möchte ich nicht, denn die Polizei unterscheidet mittlerweile im Fall von antifaschistischen Protesten nicht mehr zwischen Journalisten und Aktivisten. Es schützt kaum mehr, wenn Kolleginnen und Kollegen für die Berichterstattung sichtbar eine Foto- oder Filmkamera dabei haben. Längst sind sie im Visier des Landeskriminalamts und des Verfassungsschutzes. Sowohl mein Twitter-Account als auch junge Welt werden von der Polizei gelesen und ausgewertet. So gewonnene Erkenntnisse fließen in Lagebilder und Beurteilungen ein. Wir möchten dort bereits bekannten Informationen keine weiteren hinzufügen.

Sie haben am Samstag abend mit der Polizei telefoniert und sie aufgefordert, die fortgesetzten Angriffe und Behinderungen von Pressearbeit zu unterlassen. Wie hat man darauf reagiert?

Man hat es zur Kenntnis genommen und zugesagt, dies zu überprüfen. Der Polizeipressesprecher informierte mich telefonisch, dass wegen des Angriffs auf mich ein Verfahren eingeleitet wird. Später rief ein Beamter aus dem LKA an. Er sagte, er sei aus dem Drogendezernat, unterstütze die Ermittlungen und wolle mich befragen. Da habe ich aufgelegt.

Insgesamt achtet die Polizei kaum mehr auf Rechte von Journalisten bei Demonstrationen oder Räumungen. Seit der Pandemie waren insgesamt etwa 50 Kolleginnen und Kollegen davon betroffen. Am Dienstag morgen hat die Polizei bei der Besetzung des Bundesverbands Braunkohle im Haus der Wirtschaft drei Kolleginnen und Kollegen in Gewahrsam genommen, einen von Spiegel TV. Speichermedien eines Fotografen wurden beschlagnahmt.

Wer steht in der Verantwortung, solche Missstände zu ändern?

Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Polizeiführung müssen für ein klares Bekenntnis der Berliner Polizei zur Pressefreiheit sorgen. Erforderlich ist eine spezielle Qualifizierung zum Presserecht – auch für häufig hinzugezogene Kräfte der Bundespolizei.

Mit Blick auf die bevorstehende Räumung des besetzten Hauses »Liebig 34« an diesem Freitag sind wohl weitere gewaltsame Übergriffe auf Journalisten zu erwarten. So darf es nicht weiter gehen. Verdi hat die Polizei am Dienstag aufgefordert, die Kolleginnen und Kollegen bei der Pressearbeit zu unterstützen und nicht erneut zu behindern.