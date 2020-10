Marijan Murat/dpa Krankenhäuser als Profitcenter rechnen sich gesellschaftlich nicht

Den Krankenhäusern droht eine Pleitewelle. So lautet die Kernaussage einer am Dienstag veröffentlichten Studie des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen. Es empfiehlt, die Struktur der Gesundheitseinrichtungen im Land stärker zu zentralisieren.

Schon vor der Coronapandemie sei die wirtschaftliche Lage der Kliniken immer schlechter geworden. »Die Pandemie hat diese Herausforderungen noch verschärft«, warnten die Studienautoren Boris Augurzky und Christoph Schmidt. Lediglich Finanzhilfen des Bundes verschafften noch eine Atempause. »Dies gilt allerdings nicht für jedes Krankenhaus und hält bestenfalls bis zum Jahr 2022.«

Spätestens nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 würden die finanziellen Belastungen aus der Covid-19-Pandemie dann aber auch im Gesundheitswesen spürbar, prognostizierten die Forscher. Gleichzeitig sorgten die Alterung der Bevölkerung, das schwache Wachstum des Beitragsaufkommens der Krankenkassen und der drohende Mangel an Nachwuchskräften im Gesundheitswesen für zusätzliche Probleme.

Die Coronakrise zeige eindrücklich, »wie wichtig eine qualitativ hochwertige und flächendeckende Gesundheitsversorgung ist«, sagte ein Sprecher der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Mittwoch auf Nachfrage. Sie sei Daseinsvorsorge und dürfe nicht länger Markt und Wettbewerb ausgesetzt sein. Es müsse darum gehen, was Patienten brauchen, und nicht darum, welche Erlöse man mit ihnen erzielen könne. Außerdem benötigten auch Menschen in strukturschwachen Regionen eine gute Gesundheitsversorgung. »Es dürfen keine Kliniken schließen, weil sie sich nicht rentieren«, schließlich frage auch bei der Feuerwehr niemand, ob sich die Vorhaltekosten rechneten.

Seit 2016 habe sich die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser verschlechtert, so dass inzwischen dreizehn Prozent Gefahr liefen, pleite zu gehen, schreiben die Autoren weiter. Einer der Gründe für diese Entwicklung: Die Bundesländer sollten für die Investitionen der Kliniken aufkommen, doch das tun sie nur noch in geringem Umfang. Im Jahr 1991 belief sich der Anteil der Investitionsfördermittel noch auf rund zehn Prozent der Erlöse von Krankenhäusern – 2018 nur noch auf 3,4 Prozent. Das ist nicht einmal die Hälfte dessen, was laut Studie benötigt wird, um die Substanz zu erhalten. Die Krankenhäuser hätten den Fehlbetrag zum Teil selbst aufgebracht, aber die verschlechterte Ertragslage mache dies immer schwieriger.

Die RWI-Ökonomen fordern allerdings nicht, dass die politischen Entscheidungsträger umdenken, sondern drängen auf eine stärkere Zentralisierung der Krankenhausstrukturen in den kommenden Jahren. Große Objekte wiesen eine höhere Ertragslage auf als kleine, schreiben sie, und mit der Konzentration lasse sich auch die medizinische Qualität der Behandlungen steigern.

Das sieht Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) anders. Zwar würden in Zukunft nicht jedes Bett und jeder Klinikstandort zwingend benötigt, sagte er am Dienstag, aber die Entscheidung darüber dürfe nicht durch Insolvenzen entschieden werden, sondern durch die politischen Verantwortlichen. Um die Krankenhäuser dauerhaft wirtschaftlich zu halten, müsse »die anhaltende chronische Unterfinanzierung, zum einen bei den Vorhaltekosten, zum anderen aber vor allem bei der Investitionskostenfinanzierung der Länder, unbedingt beendet werden«.