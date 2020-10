Fredrik von Erichsen/dpa Vor dem Landgericht Frankfurt am Main musste Thiele seine erste Niederlage einstecken

Sie haben sich unter anderem in der jW vom 26. Juni 2020 zur Geschäftspolitik beim Hersteller von Lenk- und Bremssystemen Knorr-Bremse in Wülfrath in NRW geäußert. Die Folge: Ihnen ging eine Unterlassungsverpflichtungserklärung zu. Was missfiel dem Firmenpatriarchen Thiele?

Im Kern ging es um folgendes: Ich habe den Hauptaktionär von Knorr Bremse, den Milliardär Heinz Hermann Thiele, öffentlich für seine Entscheidung kritisiert, den Unternehmensstandort in Wülfrath schließen zu wollen. Die negativen Schlagzeilen passten ihm wohl nicht, deshalb verklagte er mich auf Unterlassung meiner Aussagen.

Welche Aussagen von Ihnen sollen das Ansehen des Lufthansa-Großaktionärs beschädigt haben?

Es gab eine Reihe von Äußerungen, die ich zukünftig unterlassen sollte, anderenfalls drohten mir bis zu 250.000 Euro Strafe. Ich hatte unter anderem öffentlich gemacht, dass Beschäftigte bei Knorr-Bremse aufgrund von Mehrarbeit ohne Entgeltausgleich einen Verdienstausfall von bis zu 1.000 Euro pro Monat haben. Und das, obwohl Thiele in der Öffentlichkeit gerne den Eindruck eines pflichtbewussten sozial verantwortlich handelnden Patrioten vermittelt. Allerdings sind mittlerweile mehr als 80 Prozent seiner Angestellten im Ausland beschäftigt.

Schildern Sie uns kurz den Hintergrund des Konflikts um das Werk in Wülfrath?

Knorr-Bremse hatte 2016 ein Unternehmen in Wülfrath aufgekauft und den Beschäftigten zugesagt, den Standort zukunftssicher zu machen. Am Ende war die Zusage leider nichts weiter als heiße Luft, denn der Standort soll bereits Ende Oktober stillgelegt werden. Unser Bestreben war, dass der Restbetrieb einem Investor übergeben wird. Auf diese Weise hätten wir 50 bis 60 Beschäftigten eine Zukunft geben können. Doch Thiele und Knorr-Bremse bleiben bis heute stur. Der Standort soll geschlossen werden, egal was kommt.

Was wissen Sie über die Rechtsanwaltskanzlei, von der Sie eine unterschriftsreife »Unterlassungsverpflichtungserklärung« erhalten hatten?

Knorr-Bremse hat sich von Anwälten der Kanzlei Kliemt und der Wirtschaftskanzlei Buse, Heberer, Fromm vertreten lassen. Gerade diese haben sich als Topadressen für Union Busting einen Namen gemacht. Das Ziel hierbei ist, aktive Betriebsräte systematisch zu zerschlagen. Sie gehen äußerst aggressiv gegen diese vor. Das kann man mittlerweile verschiedenen Medien entnehmen. Jüngst hat das Landgericht Berlin gegen Hartmut Fromm und einen weiteren Anwalt der Kanzlei einen Haftbefehl erlassen. Beiden Juristen werden Untreue in einem besonders schweren Fall und schwerer Parteiverrat vorgeworfen. Advokaten mit einem sehr zweifelhaften Renommee, aber genau von solchen lässt sich Heinz Hermann Thiele rechtlich vertreten.

Kürzlich entschied unter anderem das Landgericht Frankfurt am Main über Ihren Fall – mit welchem Ausgang?

Das Landgericht hat den Antrag von Knorr-Bremse zurückgewiesen und sprach sich für mich aus, weil es hier um Tatsachenbehauptungen, um wertende Schlussfolgerungen und um freie Meinungsäußerung ging. Mein Handeln als Gewerkschaftsfunktionär ist zudem grundgesetzlich legitimiert, deshalb haben wir kraft Verfassung das Recht, uns für den Erhalt von Arbeitsplätzen einzusetzen und dafür zu kämpfen. Das kann auch ein Thiele nicht verhindern.

Halten Sie nach dem Gerichtsbeschluss nun still?

Nein, im Gegenteil. Wir lassen uns von Herrn Thiele und seinem Anwaltstross nicht mundtot machen. Und wenn es um die Zukunft der Beschäftigten geht, dann wird nicht klein beigegeben, egal was kommt.