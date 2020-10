IG Metall Velbert Protestzug Beschäftigter des Wülfrather Knorr-Bremse-Werks ins benachbarte Velbert zur IG-Metall-Geschäftsstelle (18.8.2020)

Auf Kritik folgt eine Klage. Engagierte Betriebsräte und Gewerkschafter leben bisweilen gefährlich. Konzernspitzen und Unternehmerpatriarchen schicken ihren Advokatenstab los, der zieht vor den Kadi. Das Ziel ist immer dasselbe: Beschäftigtenvertreter kaltstellen.

Wie im folgenden Fall: Der Hersteller von Lenksystemen für die Autoindustrie Tedrive Steering Systems in Wülfrath wurde im September 2016 von Knorr-Bremse aufgekauft. Hauptaktionär ist der Milliardär Heinz Hermann Thiele. Den rund 350 Beschäftigten wurde seitens des Unternehmens ein »Zukunftskonzept« offeriert. Gratis war das nicht, die Kollegen verzichteten dafür auf Tarifbestandteile wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Nicht nur das. Thiele drückte die Personalkosten um 30 Prozent. Beschäftigte haben oft eine 42-Stunden-Woche ohne Entgeltausgleich und Mehrarbeitszulage. Ein Facharbeiter verliert damit monatlich etwa 1.000 Euro.

Das war Thiele offenbar nicht genug. Bereits im Mai 2019 beschloss der »harte Sanierer«, den Standort Wülfrath zu schließen. Von einem »Zukunftskonzept« war da längst keine Rede mehr. In der Folge vereinbarte der von der IG Metall unterstützte Betriebsrat mit Knorr-Bremse einen Sozialplan. Am 31. Oktober soll das Werk endgültig dichtgemacht werden, bestätigte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag gegenüber jW. »Danach finden nur noch Aufräumarbeiten statt.«

Hakan Civelek, Geschäftsführer der IG Metall Velbert, hatte bereits im Juni erklärt: »Knorr-Bremse hat den Standort in Wülfrath gekauft, um Know-how abzuschöpfen.« Damit sollte ein »Marktzugang für spezialisierte Lenksysteme« geschaffen werden, um anschließend »zukünftige Produkte billig im Ausland« zu produzieren, so Civelek. Und das, obwohl noch bis 2025/26 Arbeitsaufträge vorlägen. Civelek zufolge sollen ein Investor und der Volkswagen-Konzern an Produktionsteilen Interesse haben (siehe Interview).

Der Gewerkschafter kritisierte die Geschäftspraxis von Knorr-Bremse, öffentlich. Ein Fehler. Zumindest aus Sicht von Thiele. Dem passt Widerspruch nämlich nicht. Anfang Juli erhielt Civelek ein Fax der Rechtsanwaltskanzlei Buse, Heberer, Fromm, das jW vorliegt. Der Vorwurf: Verbreitung »unwahrer Tatsachenbehauptungen« und Verletzung »geschützter (Unternehmens-)Persönlichkeitsrechte«. Eine Unterlassungsverpflichtungserklärung war dem Schreiben beigefügt. Die unterschrieb Civelek nicht. Der Fall ging vor Gerichte. Zuerst vor das Landgericht Frankfurt am Main, das das einstweilige Verfügungsverfahren an das Arbeitsgericht der Mainmetropole verwies.

Thiele kassierte eine doppelte Niederlage. Beschluss und Urteil konnte jW einsehen. Damit steht fest: Civeleks Aussagen sind zulässige Meinungsäußerungen und Tatsachenbehauptungen, so das Landgericht – deshalb: »Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist unbegründet.« Beim Arbeitsgericht scheiterten die Kläger bereits an der fehlenden Dringlichkeit bzw. Eilbedürftigkeit.

Apropos Kanzlei Buse, Heberer, Fromm. Jessica Reisner vom Verein »Aktion Arbeitsunrecht« sagte am Dienstag auf jW-Nachfrage: »Die Anwälte bieten Hardcore-Union-Busting unter dem Deckmantel einer scheinbar seriösen Wirtschaftskanzlei an.« Beschäftigte und Betriebsratsmitglieder eines Unternehmens, das sich von Anwälten dieser Kanzlei beraten lässt, »sollten sich wappnen«, so Reisner (siehe Hintergrund).

Rückendeckung erhält Civelek aus dem Bundestag. »Das Vorgehen von Konzernen wie Knorr-Bremse kann ich nur auf das Schärfste verurteilen«, sagte Beate Müller-Gemmeke, Sprecherin für ArbeitnehmerInnenrechte und aktive Arbeitsmarktpolitik der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, am Mittwoch gegenüber jW. Die betriebliche Mitbestimmung sei ein zentrales Element der »Sozialpartnerschaft«, meinte sie. »Das ist gelebte Demokratie in den Betrieben.« Mobbing gegen die, die sich für gute Arbeitsbedingungen und eine faire Produktion einsetzen, »ist skandalös und absolut inakzeptabel«, betonte Müller-Gemmeke. Und Jutta Krellmann, Sprecherin für Mitbestimmung und Arbeit der Bundestagsfraktion von Die Linke, sagte gleichentags dieser Zeitung: »Multimilliardär Thiele ist bei dem Versuch, sich durchzusetzen, an die Falschen geraten.« Union Busting als Geschäftsmodell gewerkschafts- und betriebsratsfeindlicher Kanzleien müsse gestoppt werden, so Krellmann.

Civelek wirkt erleichtert, die Gerichtsentscheidungen sind eindeutig: »Insofern können wir davon ausgehen, dass Knorr-Bremse die Verfahren nicht weiterverfolgen wird«, sagte er am Dienstag im jW-Gespräch. Ein kleiner Rechtssieg gegen das große Kapital.