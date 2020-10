Wolfgang Kumm/dpa Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) verteidigte am Mittwoch die verschärften Coronaregeln in der Hauptstadt

Wegen steigender Infektionszahlen werden in mehreren Bundesländern die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie wieder verschärft. So dürfen bayerische Hotels und Gaststätten vorerst keine Urlauber aus Gebieten mit hohen Infektionszahlen mehr aufnehmen – es sei denn, sie wurden negativ auf das Virus getestet. »Wer aus einem Risikogebiet kommt und hier Urlaub machen will, benötigt einen negativen Coronatest – sonst gilt ein Beherbergungsverbot«, erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Das betreffe auch die vier Berliner Innenstadtbezirke, in denen die Grenze von 50 registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten wurde – namentlich Berlin-Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg. Auf diese Werte kommen außerdem der Stadtstaat Bremen sowie die Städte Hamm und Remscheid sowie der Landkreis Vechta.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) verteidigte am Mittwoch die verschärften Coronaregeln in der Hauptstadt: »Die Lage in Berlin ist ernst, und da trägt jeder einzelne Verantwortung«, sagte Kalayci im Rundfunk Berlin-Brandenburg. An den steigenden Infektionszahlen sei zu erkennen, dass die Disziplin der Berliner nachgelassen habe – besonders unter den Jüngeren. Ab Samstag gelten in Berlin eine Sperrstunde für die Gastronomie und Kioske sowie ein generelles Alkoholverkaufsverbot zwischen 23 und 6 Uhr, draußen dürfen sich nachts maximal fünf Menschen treffen. Die Maßnahmen sind vorerst bis zum 31. Oktober befristet. Es soll auch empfindliche Bußgelder geben. Gastronomen, die sich nicht an die Sperrstunde halten, müssen mit Strafen von bis zu 10.000 Euro rechnen. »Es ist jetzt Schluss mit Partys und privaten Treffen, es ist jetzt Abstand angesagt«, sagte Kalayci.

In Bremen, wo die Grenze nach Angaben der Gesundheitsbehörden vom Mittwoch überschritten wurde, gelten damit nicht nur automatisch schärfere Regeln für private Feiern und Kulturveranstaltungen. Auch der für Samstag geplante Landesparteitag der SPD wird in Frage gestellt. Eine Verschiebung auf das Jahr 2021 werde geprüft, meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. (AFP/Reuters/jW)