Paul Zinken / dpa Zieht keinen Nutzen aus Linke-Regierungsbeteiligung: Das queerfeministische Hausprojekt »Liebig 34« in Berlin-Friedrichshain (6.10.2020)

Für diesen Freitag ist die Räumung des queerfeministischen Hausprojekts in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain geplant. Die »Liebig 34« bestand 30 Jahre lang und überlebte damit teils sehr konservative Senatskoalitionen. Warum wird nun unter »Rot-Rot-Grün« geräumt?

Das hat weniger mit »Rot-Rot-Grün« zu tun, sondern damit, dass der Eigentümer einen rechtsgültigen Räumungstitel hat. Die werden nicht durch den Senat vergeben, sondern durch ein Gericht. Klar ist aber auch, dass Berlin derzeit eine Welle der Inwertsetzung von Häusern durch Investoren erlebt. Diese Entwicklung möchten wir als Die Linke durchbrechen. Deshalb wurde beispielsweise der »Mietendeckel« eingeführt. Zudem unterstützen wir das Volksbegehren »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«. Berlin soll nicht mehr das Eldorado der Investoren und Betongoldjäger sein.

Nimmt Die Linke nicht für sich in Anspruch, beim Schutz von Mietern vor Großwohnungseigentümern mit ihrenProfit­interessen, wie im Fall Gijora Padovicz, den maximalen politischen Willen an den Tag zu legen? Ist Ihre Partei hier in die vollen gegangen?

Wir haben alles getan, was im Rahmen unserer Möglichkeiten ist. Der heutige Senator für Stadtentwicklung, Sebastian Scheel, hat damals noch in seiner Funktion als Staatssekretär mit Padovicz verhandelt, um die Liebig 34 zu retten. Die Unternehmensgruppe Padovicz hat alle Angebote ausgeschlagen. Da sind wir an Grenzen gestoßen, auch von linkem Regierungshandeln.

Eine Räumung durch ein Großaufgebot der Polizei, dazu viel Protest – hätte man nicht alleine wegen der Corona-Pandemie auf so ein Großereignis verzichten müssen?

Zumindest bestünde hier die Möglichkeit, die Räumung aufzuschieben. Ich kann nur an den Innensenator (SPD-Politiker Andreas Geisel, jW) appellieren, noch einmal darüber nachzudenken, ob er das am Freitag wirklich mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften durchsetzen will. Da stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit.

Die Frage hatte sich bereits bei der Neuköllner Kneipe »Syndikat« gestellt, die im August nach mehr als 30 Jahren Bestehen geräumt wurde. Gibt es für Die Linke bei diesem Punkt rote Linien? Oder anders gefragt: Wie brutal müsste ein Polizeieinsatz bei der Räumung eines linken Hausprojektes sein, damit Sie die Regierung verlassen?

Die Frage nach Regierungsbeteiligung nur anhand eines Polizeieinsatzes zu beantworten, wäre zu verkürzt. Wir werden am Ende der Wahlperiode bewerten müssen, was wir erreichen konnten und was nicht. Unser Ziel ist es, bei der Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr so stark zu werden, dass wir weitermachen können – auch und gerade dabei, den Ausverkauf der Stadt zu stoppen und Fehlentwicklungen zu korrigieren.

In Berlin sind verschiedene linke Projekte akut bedroht oder wurden bereits geräumt. Diese Bilanz kann bereits jetzt für die laufende Legislatur gezogen werden. Wie passt das zusammen mit Ihrem Wahlslogan von 2016, der versprach: »Die Linke – und die Stadt gehört euch«?

Um den Prozess der Inwertsetzung zu stoppen, brauchen wir politische und gesellschaftliche Mehrheiten, die wir im Moment nicht haben. Wir verfügen über keine Mittel, um in solchen Situationen private Eigentümer wie den der Liebig 34 so in die Schranken zu weisen, dass sie alternativen, linken Projekten nicht einfach kündigen können. Wir können sie nicht einfach enteignen, auch wenn das unser politisches Ziel ist.

Beim Agieren der Linkspartei in Regierungsverantwortung scheint es teilweise so, als wolle man mit einem pragmatisch genannten Kurs den rechten Kritikern entgegenkommen. Steckt da Kalkül dahinter?

Da ist insofern nichts dran, als dass wir über die aktuelle Situation der Liebig 34 nicht entscheiden können. Die politische Verantwortung liegt beim Innensenator. Wir haben versucht, auf ihn einzuwirken.

Sie bekommen also keine Schulterklopfer etwa der Berliner CDU, weil derzeit eine linke Kiezinstitution nach der anderen aus dem Stadtbild entfernt wird?

Sicherlich nicht. Ein Schulterklopfen der CDU werden wir niemals kriegen. Und wir werden niemals nachlassen dabei, die gegenwärtige Inwertsetzung der Stadt zu stoppen.