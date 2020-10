9.200 Absagen

Köln. Das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen meldete am Dienstag, dass in Köln im Sieben-Tage-Durchschnitt 38,6 je 100.000 Einwohner mit Corona infiziert sind. Damit sind nach der gültigen Coronaschutzverordnung die vom Deutschen Fußballbund angestrebten 9.200 Stadionbesucher beim Länderspiel am Mittwoch gegen die Türkei nicht zulässig, da der dafür geltende Grenzwert bei 35 liegt. Eine offizielle Entscheidung der lokalen Behörden gab es bis Redaktionsschluss nicht. (dpa/jW)