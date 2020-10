Bevor der britische Premierminister Boris Johnson weltbester Coronakrisenmanager wurde, war er investigativer Journalist und verlässlicher Biograph Winston Churchills. Noch davor war er als Liedermacher erfolgreich: So komponierte und textete er einst Bob Dylans Klassiker »Blowin’ in the Wind«. Nein, »wahr« ist das nicht, aber eine stilvolle Überleitung, die Johnson als faktenflexibler Kolumnist zu würdigen wüsste. Denn die Frage, die Staatenlenker seit Jahren zur Verzweiflung treibt, nämlich wie der Klimawandel gestoppt werden kann, ohne lästige Veränderungen im Wirtschaftssystem hinnehmen zu müssen – auch diese Antwort blowt laut Johnson im Wind: Er hat angekündigt, den Strombedarf aller Haushalte im Vereinigten Königreich bis 2030 komplett über Offshore-Windparks zu decken. Millionen Jobs würden entstehen, versprach er in einer Rede auf dem virtuellen Parteitag der Tories am Dienstag.

Johnson lässt sich Visionen nicht von pienzigen Erbsenzählern kleinreden. Wöchentlich 350 Millionen Pfund würden nach dem »Brexit« statt in die EU ins Gesundheitssystem NHS fließen, versprach er. Die Zahl war zwar erfunden, aber sie sah auf seinem Wahlkampagnenbus prima aus und hat verfangen. In seinen Leitartikeln als Brüssel-Korrespondent des Daily Telegraph dachte er sich oft skurrile EU-Vorschriften aus, aber die Texte waren stilistisch überzeugend. Und seine Churchill-Biografie mag nicht durch spießige Deckungsgleichheit mit dem Stand historischer Forschung punkten, ist aber witzig. Deswegen sollte man nicht allzuviel Gewese um die »realen« Schwierigkeiten bei der Umsetzung seines neuen Energieplans machen. Möge die Windkraft Johnson sanft in seine Zukunft als Premierminister einer von Fakten befreiten Steueroase tragen.