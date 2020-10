Ralph Orlowski/REUTERS Daimler-Boss Ola Källenius hat die Verkehrswende verpennt und protzt vor Karre mit Verbrennermotor (Stuttgart, 2.9.2020)

Mit Luxus- und Elektroautos will Daimlers Pkw-Tochter Mercedes-Benz durchstarten: In den nächsten Jahren soll der Gewinn deutlich steigen – beim Personal soll dagegen drastisch gekürzt werden. Presseberichten zufolge will der Autobauer weltweit bis zu 15.000 Stellen abbauen; nach einem Bericht des Handelsblatts (Dienstagausgabe) könnte am Stammwerk Stuttgart-Untertürkheim bald jeder fünfte Arbeitsplatz wegfallen.

Der Betriebsrat des Werkes Untertürkheim wollte das auf Anfrage nicht kommentieren; in einem Ende September verteilten Flugblatt beklagte er allerdings einen Vertrauensbruch seitens der Unternehmensleitung. Diese wolle den vereinbarten gemeinsamen Weg einseitig aufkündigen, so der Vorwurf. »Hier wird die aktuelle wirtschaftliche Situation ausgenutzt, um künftig andernorts billiger zu produzieren«, heißt es in dem Flugblatt. Um Profite zu machen, werde nun der bevorstehende Stellenabbau »künstlich und völlig unnötig beschleunigt«.

Hohe Rendite

Ende September war bereits bekannt geworden, dass auch das Mercedes-Benz-Werk in Berlin von Kürzungen betroffen sein soll. Die Gewerkschaft IG Metall hatte mitgeteilt, dass der Konzern nicht mehr in die Motorenproduktion investieren will. Von den derzeit 2.500 Arbeitsplätzen sollen am Ende voraussichtlich nur noch 700 übrigbleiben.

In den nächsten Jahren will der Konzern seinen Gewinn »stabilisieren«. Bis 2025 strebe »die Mercedes-Benz AG eine Umsatzrendite im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an, die sogar unter ungünstigen Bedingungen erreicht werden soll«, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit würde sich der Gewinn im Bereich der Vorjahre bewegen. In den Jahren 2011 bis 2018 schwankte die Umsatzrendite der Pkw-Sparte »Mercedes-Benz Cars« nach Angaben des Statistikdienstleisters Statista zwischen 6,2 Prozent (2013) und 9,5 Prozent (2015). Der Konzern möchte dieses Niveau allerdings nicht nur halten, sondern weiter steigern: In einem starken Marktumfeld sei eine zweistellige Rendite die Zielmarke.

Bis 2025 will der Konzern dafür die Personalkosten um 20 Prozent senken. Auch Investitionen und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen um mehr als ein Fünftel zurückgefahren werden. Zugleich will der Konzern höhere Preise durchsetzen.

Daimler soll nach den Worten seines Vorstandes in den kommenden Jahren zum weltweit führenden Anbieter von Elektrofahrzeugen werden. Man strebe »die führende Position« bei Elektroantrieben und Fahrzeugsoftware an, teilte der Konzern am Dienstag bei einer Onlinekonferenz mit Investoren in Stuttgart mit.

Um die Ziele zu erreichen, setzt man auf die neuen SUL-Modelle, ein Verschnitt aus Limousinen und SUVs. Sie sollen den Menschen wieder ein gutes Gewissen verschaffen, obwohl sie dennoch mit überdimensionierten Fahrzeugen durch die Städte fahren.

Die größten Veränderungen bringen allerdings die Elektroantriebe mit sich: Viele bei Verbrennungsmotoren benötigte Bauteile werden überflüssig – und damit auch die Beschäftigten, die diese herstellen.

Dass es die Konzernführung nun mit der »Transformation« so eilig hat, verwundert den Betriebsrat in Untertürkheim. Er wirft ihr vor, den Einstieg in die E-Mobilität jahrzehntelang verschlafen zu haben. Man sei jahrelang vom Unternehmen belächelt worden, weil man »den Einstieg in Zukunftsthemen und Zukunftsprodukte konsequent eingefordert« habe. Die Pläne der Konzernführung erhalten nur einen Bruchteil der Arbeitsplätze aus den Bereichen, die nun aufgelöst werden sollen, ist sich der Betriebsrat sicher.

Kürzungsplan

Anfang Januar trat ein zwischen Gesamtbetriebsrat und Konzernführung vereinbarter Kürzungsplan in Kraft. Wie der Betriebsrat gegenüber jW noch einmal bestätigte, sieht der Plan generelle Einsparungen an allen Standorten vor. Bis Ende 2029 will der Konzern allerdings auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten und auf ein freiwilliges Ausscheiden von Mitarbeitern bauen. Schließlich habe die Coronapandemie zu einem Rückgang beim Absatz von Automobilen geführt und die Planung des Konzerns durcheinandergebracht.

In den vergangenen zehn Jahren konnte Mercedes-Benz hingegen einen rasanten Absatzanstieg verbuchen: Wurden 2010 rund 1,3 Millionen Neuwagen verkauft, so waren es 2019 schon fast 2,4 Millionen. Der Plan sah vor, dass es 2025 rund 2,7 Millionen sein werden – doch nun wird für die nächsten Jahre mit einem Absatz von jeweils knapp zwei Millionen gerechnet.