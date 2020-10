(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Keine Bewegung: Streikposten stehen während der Frühschicht im Depot der Frankfurter Untergrundbahn (6.10.2020)

Neue Runde: Frankfurt am Main, Wiesbaden, Kassel. Verdi mobilisierte am Dienstag Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu weiteren Warnstreiks. Der Aufruf erging an rund 4.500 ÖPNV-Beschäftigte in Hessen. Der Ausstand begann mit der jeweiligen Frühschicht und endete mit dem Spätschichtschluss.

In der Bankenmetropole »Mainhattan« ging den Tag über kaum etwas. Alle neun U-Bahn-Linien und zehn Straßenbahnlinien standen still, bestätigte Vanessa Rehermann vom Rhein-Main-Verkehrsverband am Dienstag auf jW-Nachfrage. Ähnlich sah es in der Landeshauptstadt Wiesbaden aus, dort blieben die Busse in den Depots. In Kassel waren Straßenbahnen und Busse betroffen – Olaf Schüssler, Kassler Verdi-Sekretär, teilte am Dienstag via dpa mit: »Es sind keine Fahrzeuge ausgerückt.«

Verdi fordert in dem Tarifkonflikt für bundesweit 87.000 Beschäftigte einheitliche Regeln: Nachwuchsförderung, Entlastung beim Arbeitsdruck, Zulagen für Schichtdienste. Darüber hinaus soll die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet und zentrale Aspekte wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen künftig bundeseinheitlich geregelt werden. Seit März fordert die Gewerkschaft hierzu Verhandlungen über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag. Die regionalen Mitglieder der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatten gegen eine Gesprächsaufnahme votiert.

Daran dürfte sich vorerst nichts ändern. »Die Zuständigkeit, Tarifverhandlungen über die Arbeitsbedingungen im kommunalen Nahverkehr zu führen, hat die VKA bereits vor langer Zeit an die Mitgliedsverbände der VKA abgegeben«, wird Thomas Wissgott, Vorsitzender des VKA-Gruppenausschusses Nahverkehrsbetriebe und Häfen, am Dienstag in einer Mitteilung zitiert. Ein Scheinargument gegen ergänzende Tarifvereinbarungen auf Bundesebene, zumal Verdi mit den einzelnen kommunalen »Arbeitgeberverbänden« parallel verhandelt.

Die große Streikbereitschaft im ÖPNV hat weitere Gründe: Im Vergleich zum Jahr 2000 ist die Zahl der Beschäftigten um 18 Prozent geschrumpft, während die Anzahl der Fahrgäste im gleichen Zeitraum um ein Viertel zugenommen hat. Die Zusatzbelastungen haben Folgen: häufige Krankmeldungen, angehäufte Überstunden. Die Situation droht sich weiter zu verschärfen, denn der Altersdurchschnitt in den Unternehmen beträgt 49 Jahre, somit geht bis 2030 jeder zweite Beschäftigte in den Ruhestand.

Die VKA attackiert selbst grundgesetzlich garantierte Arbeitskampfmaßnahmen. »Die Warnstreiks sind nicht nur eine Zumutung für die Bevölkerung, sondern auch für die krisengeplagten Nahverkehrsunternehmen, die enorme Einnahmeverluste im Zuge der Coronakrise zu verkraften haben«, echauffierte sich Wissgott.

Davon zeigte sich die Pressesprecherin von Verdi Hessen, Ute Fritzel, unbeeindruckt: »Die Streikenden stehen voll hinter ihrer Sache«, betonte sie am Dienstag im jW-Gespräch. Sie seien auch bereit, gewerkschaftliche Kampfmittel regional auszuweiten und zeitlich auszudehnen, so Fritzel.