Birmingham. Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat nach einer desaströsen Leistung die höchste Niederlage der Klubgeschichte in einem Premier-League-Spiel kassiert. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp ging am Sonntag abend bei Aston Villa mit 2:7 unter und rutschte in der Tabelle auf Platz fünf ab. Eine 2:7-Niederlage hatten die Reds zuletzt 1963 gegen Tottenham Hotspur einstecken müssen, die Premier League gibt es seit 1992. Klopp analysierte die katastrophale Leistung seines Teams so: »Wir haben all unsere blödsinnigen Sachen und Fehler in ein Spiel gepackt.« Und kommentierte trocken: »Als wir in Liverpool angefangen haben, haben wir uns gesagt, dass wir Geschichte schreiben wollen. Das hier war Geschichte – aber auf die falsche Art.« (sid/jW)