Wer immer die Idee hatte, im nasskalten Pariser Herbst Sandplatztennis unter Quarantänebedingungen spielen zu lassen, ist sicherlich kein großer Feind des Chaos. In der ersten Woche der diesjährigen French Open sind die Bedingungen für alle unvorhersehbar. So ist es bisher das Turnier der Qualifikanten und unbekannten Spieler, vor allem in der Damenkonkurrenz, aber nicht nur.

Spieler wie Daniel Altmaier, aktuell Nummer 186 der Weltrangliste, wussten die Chance zu nutzen. Der 22jährige kämpfte sich nicht nur durch die drei Runden des Qualifying, sondern auch durch die ersten drei Runden des Turniers, um sich plötzlich im Achtelfinale gegen den US-Open-Halbfinalisten Pablo Carreño Busta wiederzufinden.

Der Pariser Vorjahresfinalist und diesjährige US-Open-Sieger Dominic Thiem brauchte fünf Sätze, um sich gegen die Zauberstoppbälle des 20jährigen Franzosen Hugo Gaston durchzusetzen. Gaston hatte zuvor keinen geringeren als Stan Wawrinka in fünf Sätzen ausgeschaltet.

Der zweite US-Open-Finalist dieses Jahres, Alexander Zverev, scheiterte an Fieber und Halsschmerzen, aber auch an der überragenden Vorhand cross-court seines Gegners Jannik Sinner, der nun im Viertelfinale auf Rafael Nadal trifft. Der Titelverteidiger hatte bisher genauso wenige Probleme wie der Weltranglistenerste Nowak Djokovic, der in diesem Jahr weiterhin nur ein einziges Match verloren hat – seine Disqualifikation bei den US Open.

Das sind die scheinbar ewigen Beständigkeiten im Herrentennis. Unabhängig von den äußeren Bedingungen. Ob Regen oder Sonnenschein. Am Ende gewinnt Nadal. Oder Djokovic.

In diesem Jahr auf Sand noch unbesiegt war vor den French Open die nach der Absage der Titelverteidigerin Ashleigh Barty an Nummer eins gesetzte Simona Halep. Sie hatte die Turniere in Prag und in Rom gewonnen, letzteres allerdings mit diabolischem Glück (sie traf auf gleich drei verletzte Spielerinnen in Folge, von denen zwei das Match jeweils aufgeben mussten).

Halep war somit haushohe Favoritin auf den Turniersieg und wähnte sich vor dem Achtelfinale gegen die 19jährige Polin Iga Swiatek wohl in Sicherheit. Im letzten Jahr hatte sie Swiatek an gleicher Stelle noch mit 6:1, 6:0 abgefertigt. Diesmal sollte es anders kommen. Swiatek spielte das perfekte Match. Variabel, traumhaft sicher und mit Vorhand cross-court, für die sich auch Sinner oder Nadal nicht schämen müssten. Halep hatte mit der Eindimensionalität ihres Spiel darauf nie eine Antwort. Sie erspielte sich in dem gesamten Match nicht eine einzige Breakchance. Swiatek gewann so folgerichtig wie sensationell 6:1, 6:2 und trifft nun im Viertelfinale auf Martina Trevisan.

Die 26jährige Italienerin ist die Qualifikantin der Stunde in der Damenkonkurrenz, aktuell die Nummer 159 der Weltrangliste. Im Achtelfinale hatte sie die an fünf gesetzte Kiki Bertens aus dem Turnier geworfen. Die wiederum hatte bereits in der zweiten Runde das seltsamste Match des gesamten Turniers abgeliefert, in dem sie Trevisans berüchtigte Landsfrau Sara Errani mit 9:7 im dritten Satz besiegte und von Krämpfen geschüttelt im Rollstuhl vom Platz gefahren werden musste. Erranis lautstarker Kommentar: »Vaffanculo!« (Frei übersetzt: Fick dich doch!). Ein kraftvolles Urteil über ihre Gegnerin wie die French Open generell. Es ist kein Turnier der Favoritinnen oder einfachen Lösungen.

Keine der US-Open-Halbfinalistinnen kam überhaupt nur in die dritte Runde. Naomi Osaka nahm an dem Turnier erst gar nicht teil, Serena Williams trat in der zweiten Runde verletzungsbedingt nicht an. Wiktoryja Asaranka und Jennifer Brady verloren jeweils klar.

Insgesamt haben in dieser Quarantänesaison überhaupt nur zwei Spielerinnen bei allen drei Majors jeweils die zweite Woche, sprich mindestens das Achtelfinale erreicht: die Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin und Petra Kvitova. Letztere erreichte mit einem glatten 6:2, 6:4 gegen eine leicht angeschlagene Zhang Shuai zum ersten Mal seit 2012 wieder das Viertelfinale in Paris. Sie trifft dort auf Laura Siegemund aus Filderstadt bei Stuttgart, eine der in vielerlei Hinsicht unangenehmsten Spielerinnen, die der Sport je gesehen hat. In der ersten Runde gegen Kiki Mladenovic zeichnete sich Siegemund durch eine der Todsünden in den ungeschriebenen Gesetzen der traditionellen Sportlichkeit aus. Sie spielte in voller Absicht einen bereits zweimal aufgesprungenen Ball, was von den Offiziellen übersehen wurde, und gab es nicht zu. Ein professioneller Siegeswille, aber nach den Tennistraditionen die verkörperte Niedertracht.