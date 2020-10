Arnulf Stoffel/dpa Radioaktive Ladung: Gegen Atomtransporte aus Gronau gibt es regelmäßig Proteste von Umweltverbänden

Atomtransporte aus dem nordrhein-westfälischen Gronau sorgen immer wieder für Proteste. So haben am Montag Demonstranten erneut einen Zug mit angereichertem Uran nach Russland gestoppt. Aktivisten hätten sich von einer Autobahnbrücke in Münster, die über die Gleise führt, abgeseilt und damit den Transport blockiert. Ein Sprecher der Aktivisten berief sich dabei auf ein neues Gutachten im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion, nach dem die Atomtransporte von Gronau womöglich rechtswidrig sind. Weil das Material auch für die Produktion uranhaltiger Munition verwendet werden könne, handele es sich um einen »Verstoß der Bundesregierung gegen die Russland-Sanktionen der EU bei der Exportgenehmigung nach Dual-use-Verordnung«, hatte die Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag, die Grünen-Politikerin Sylvia Kotting-Uhl, in Berlin erklärt.

Die Landesregierung in Düsseldorf hatte dagegen keine Bedenken gegen die Lieferung. Damit werde eine Endlagerung in Deutschland nicht umgangen, hatte NRW-Energieminister Andreas Pinkwart (FDP) im November vergangenen Jahres auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion geantwortet. »Nach dem Atomgesetz handelt es sich bei dem gelieferten Material um einen sonstigen radioaktiven Stoff und nicht um einen Kernbrennstoff«, erläuterte Pinkwart in dem Bericht. Für dessen grenzüberschreitenden Transport gebe es nach nationalem Recht keine Genehmigungs-, sondern nur eine Anzeigepflicht.

Für den Gutachter Bernhard Wegener von der Universität Erlangen-Nürnberg kann das Risiko der militärischen Nutzung aber nicht ausgeschlossen werden. »Die dennoch erteilte Genehmigung erscheint daher mit Unionsrecht unvereinbar«, ergänzte er.

Kotting-Uhl forderte die Bundesregierung auf, die Uranexporte zu stoppen: »Die laxe Genehmigungskultur (…) und die Uranexporte von Urenco müssen umgehend enden«. Außerdem müsste die Gronauer Uranfabrik »mit ihren Bergen an hochgiftigem und strahlendem Atommüll« geschlossen werden. Vor gut zehn Monaten war russischen Medienberichten zufolge das Frachtschiff »Michail Dudin« mit rund 600 Tonnen Uranhexafluorid aus Gronau angekommen und entladen worden. Immer wieder protestierten russische und deutsche Aktivisten gegen dieses Vorgehen. Sie befürchten für die kommenden Jahre weitere Transporte. Die nordrhein-westfälische Grünen-Chefin Mona Neubaur nannte die Transporte mit Blick auf das Gutachten »illegal«. Die Landesregierung müsse sie stoppen, auch weil die Sicherheit der Bevölkerung bei einem Unfall des Zuges nicht gewährleistet sei. (dpa/jW)