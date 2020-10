Der Kinderladen »Rock’n’Roll-Zwerge e. V.« in Berlin-Friedrichshain teilte am Montag zur bevorstehenden Räumung des linken Hausprojekts »Liebig 34« mit:

Der Kinderladen wird am Räumungsdatum der Liebig 34, dem 9. Oktober 2020, in Absprache mit den Eltern nicht öffnen. Der Grund dafür ist der zu erwartende martialische Polizeieinsatz. Kinder und Eltern diesem Szenario auszusetzen, ist pädagogisch nicht zu verantworten. (…) Unser Verhältnis zur Liebig 34, wie im übrigen auch zur Rigaer 94, ist geprägt von nachbarschaftlichem Umgang, Respekt und Herzlichkeit. Wie der Kiez und die Nachbarschaft ohne die Liebig 34 aussehen wird, wollen wir uns gar nicht vorstellen. Das wird für uns alle auch langfristige Auswirkungen haben, wie die Kieze sich immer mehr verändern und es für viele Menschen keine Orte mehr geben wird, um sich zu entfalten, zu hinterfragen, selbstbestimmt zu leben und eigene Ideen zu verwirklichen.

Jede Räumung ist von Grund auf gewaltvoll. Noch nicht abzusehen ist, ob die Schließung nur den 9. Oktober betreffen wird oder ob es auch die Tage vorher nicht zu verantworten ist, Kinder dieser belastenden Situation auszusetzen. Es wird davon ausgegangen, dass ein enormes Polizeiaufgebot an diesem Tag, aber auch die Tage davor, im Kiez präsent sein wird. (…) Die Polizeieinsätze bei der Räumung der Liebigstraße 14 (im Jahr 2011, jW) sowie bei diversen Razzien, Räumungen und Belagerungszuständen in unserem Kiez haben schon verschiedene Auswirkungen gezeigt. Unsere Kinder werden häufig unfreiwillig Zeug*innen dieser Polizeieinsätze. Auch die durch ein angebliches Gefahrengebiet legitimierte Dauerpräsenz der Polizei hinterlässt ihre Spuren bei ihnen. Teilweise haben Kinder Angst vor der Polizei. (…) Der Polizeieinsatz und die tagelange Sperrung eines Kiezes um die geräumte Kneipe Syndikat im Schillerkiez lassen bei den Mitarbeitenden des Kinderladens nicht gerade Hoffnung aufkeimen, dass der rot-rot-grüne Senat mittlerweile umgedacht und politische und soziale Lösungen favorisiert. (…)

Die polizeiliche Dauerpräsenz ist für die meisten unerträglich geworden, und falls die Räumung der Liebig 34 stattfindet, wird ein neuer Höhepunkt erreicht werden. (…) Wir werden keinesfalls bei Tagesbetrieb die Jalousien herunterlassen, während der Senat und die Polizei für ein Immobilienunternehmen (Padovicz) den Kiez zerstören, eher schließen wir den Kinderladen. Die Verantwortung dafür trägt der Senat. (…)

Jan Schalauske, wohnungspolitischer Sprecher der Linke-Fraktion im Hessischen Landtag, erklärte am Montag zur Wohnungsnot in Frankfurt am Main:

In den ersten Monaten der Coronakrise gab es einen Kündigungsschutz für Mieter, deren Einkommen durch die Krise weggebrochen war. Dieser ist längst ausgelaufen, obwohl zum Beispiel immer noch jede und jeder sechste Beschäftigte in Hessen in Kurzarbeit ist. Und: Wer seine Miete drei Monate stunden lassen musste, steht jetzt vor teilweise riesigen Mietschulden – dabei ist die Krise noch nicht vorbei. Immer mehr Menschen sind deswegen jetzt von Kündigungen und Wohnungslosigkeit bedroht.