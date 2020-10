Bernd von Jutrczenka/dpa Dorothee Bär

Dem deutschen Großbürgertum gehen der Osten und der 3. Oktober am verlängerten Rücken vorbei. Nur sein Personal findet kein Ende beim Feiern – der eigenen Großtaten. Am Montag hielt es dpa für eine Information, dass die Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), am Sonnabend auf dem Nachrichtenportal Watson (»Deine News. Dein Leben.«), das zum Werbekonzern Ströer gehört, über sich und die einstige »Zone« geplaudert hatte. Schlagzeile: »Dorothee Bär: Habe Micky-Maus-Hefte in DDR geschmuggelt.« Vollständig lautet ihr Text: »Meine Heimat und mein Wahlkreis waren bis zur Wiedervereinigung sogenanntes Zonenrandgebiet – sie grenzen an Thüringen. Ich war als Kind mit meinen Eltern einmal im Jahr in der DDR, um Bekannte zu besuchen. Damals habe ich Micky-Maus-Hefte für deren Kinder mitgeschmuggelt und erinnere mich noch genau an das beklemmende Gefühl an der Grenze. Mit der Wiedervereinigung verbinde ich ein großes Gefühl der Erleichterung – diese Enge, dieses Am-Rand-sein, die Beklemmung: vorbei. Wir waren auf einmal mittendrin in Deutschland und Europa.« Zusatzinformation der dpa: »Zur Wiedervereinigung war die Politikerin zwölf Jahre alt.«

Viel geändert hat sich demnach nicht. Die Unterschiede zwischen Micky Maus und Watson sind jedenfalls gering, wobei die Geschichten aus Entenhausen in der Regel unterhaltsamer sind als z. B. die Watson-Kolumne vom Montag mit dem Titel: »Mutter schonungslos ehrlich: ›Mein Energielevel reicht nur noch für ein einziges Wort: Fresse.‹«

Mit der Digitalisierung hapert es hierzulande, u. a. weil chinesische Firmen auf einmal mitten in Deutschland und Europa auf eine klemmige Grenze für Hochtechnologie stoßen. Der Beauftragten im High-Tech-Randgebiet bleibt immerhin der Schmuggel von Nullbotschaften über Digitalkanäle.