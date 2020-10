Stefan Puchner/dpa Daniel Strauß, Vorsitzender des Landesverbands Baden-Württemberg Deutscher Sinti und Roma, bei einer Pressekonferenz vor dem Ulmer Kornhaus, in dem der Prozess stattfand (11.5.2020)

Nach einem Brandanschlag auf eine Roma-Familie wurden im September fünf Personen vor dem Landgericht Ulm verurteilt. Was ist damals vorgefallen?

Im Mai letzten Jahres kamen französische Bürgerinnen und Bürger in das Dorf Erbach-Dellmensingen, das sich in der Nähe von Ulm befindet. Bereits direkt nach ihrer Ankunft waren sie dort Gesprächsthema Nummer eins, da sie als Roma klassifiziert wurden. Sie haben vor Ort ihre Arbeitskraft angeboten, unter anderem als Scherenschleifer für größere Firmen, die ihre Bauwerkzeuge schleifen müssen. Die Personen hatten eine Wiese für 14 Tage angemietet, um dort in Wohnwagen unterzukommen. Nach zehn Tagen, am 24. Mai 2019, haben fünf junge Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren eine brennende Fackel neben eine Unterkunft geworfen, in der eine Mutter und ihr neun Monate altes Kind schliefen. Die Fackel konnte schnell weggezogen werden, sodass niemand verletzt wurde.

Verurteilt wurden die Personen am Ende wegen Vertreibung bzw. gemeinschaftlicher Nötigung in 45 Fällen. Die Angeklagten haben zugegeben, die Fackel mit dem Ziel geworfen zu haben, die Menschen auf dem Platz zu vertreiben.

Gab es bereits vor dem Anschlag Anfeindungen gegen die Betroffenen?

Ja, sie wurden beleidigt und auch mit einem Böller beworfen. Außerdem wurde den Menschen ein sehr stark verwester Schwan vor ihre Unterkunft gelegt. Es ist nicht klar, was noch hätte alles passieren können, wenn die Menschen im Dorf geblieben wären.

Nach dem Urteil wurde positiv hervorgehoben, dass Antiziganismus als Tatmotiv vom Gericht anerkannt wurde. Sehen Sie das auch so?

Wir sind mit dem Urteil sehr zufrieden. Soweit wir wissen, ist es das erste Urteil, welches wegen rassistischer Vertreibung nach 1945 auf deutschem Boden gefällt wurde. Die Tat wurde sehr zeitnah als politisch motiviert eingestuft, und die Staatsanwaltschaft hat direkt wegen versuchten Mordes und Brandstiftung ermittelt. Dabei hat Antiziganismus sehr viel Raum bekommen, und es wurde sehr genau geprüft, welche Einstellungen die Täter haben.

Gibt es viele Fälle, in denen nicht so verfahren wurde?

In den meisten Fällen wird Antiziganismus nicht erkannt. Auch diese Tat wurde zunächst als Sachbeschädigung eingestuft. Aber bereits nach kurzer Zeit kam der Fall zum LKA und wurde als politisch motiviert erkannt. Das passierte bislang nur selten. Betroffene können an dem Fall sehen, dass es sich lohnt, Angriffe zur Anzeige zu bringen. Wir haben Studien wie die Leipziger »Autoritarismusstudie«, die immer wieder zeigen, dass über die Hälfte der Bevölkerung Sinti und Roma nicht als Nachbarn wollen. Diese Einstellung kann dazu führen, dass sich dann fünf junge Menschen bevollmächtigt fühlen, das in die Tat umzusetzen, wovon andere »nur« reden.

Wie bewerten Sie die gesellschaftliche Stimmung hierzulande gegenüber Sinti und Roma?

Erst seit 2017 erfasst die Polizei Straftaten mit Bezug zu Antiziganismus. Und das bei einer Bevölkerungsgruppe, die seit Jahrhunderten stigmatisiert wird. Entweder werden sie als faul, bildungsfern und kriminell abgewertet, was kulturell und genetisch hergeleitet wird. Oder es heißt, sie seien angeblich alle frei, tanzten ums Feuer, hätten keinen ordentlichen Beruf und ein locker-lustiges Leben. Das Vorurteil, dass diese Menschen reisen, ist stark verwurzelt. Wir reden hier von der größten europäischen Minderheit, von der 98 Prozent sesshaft sind, Tendenz steigend.

Menschen mit Romani-Hintergrund wurden erst 1998 in Deutschland als nationale Minderheit anerkannt. Sie haben hier 600 Jahre Geschichte, die nicht aufgearbeitet ist. Im Nationalsozialismus sind etwa 90 Prozent der deutschen Sinti und Roma ermordet worden. Und danach wurden sie nicht als Opfer anerkannt. Im Gegenteil hat der Bundesgerichtshof 1956 ja noch bestätigt, dass sie kriminell seien und deswegen verfolgt wurden.