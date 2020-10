Ali Hashisho/Reuters Das Flüchtlings- und Internierungslager Al-Hol bei Hasaka (1.4.2019)

Zehntausende syrische Anhängerinnen und Anhänger der dschihadistischen Organisation »Islamischer Staat« (IS), die teilweise seit mehreren Jahren im ostsyrischen Internierungslager Al-Hol bei Hasaka festgehalten werden, kommen frei. Das verkündete die Kovorsitzende des Exekutivausschusses vom Syrischen Demokratische Rat (SDR), Ilham Ahmed, am Montag auf einer Pressekonferenz in der Stadt Rakka. Der SDR repräsentiert die mehrheitlich kurdische Selbstverwaltungsregion von Nord- und Ostsyrien – auch Rojava genannt – nach außen und stellt faktisch das politische Gegenstück zur multiethnischen Militärallianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) dar.

25.000 in Al-Hol internierte syrische Staatsbürger, darunter insbesondere Frauen und Minderjährige, werden von einer Generalamnestie profitieren, die die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien beschlossen hat. Hintergrund dieser überraschenden Entscheidung sind die wachsenden Schwierigkeiten der mit Zehntausenden internierten IS-Anhängern weitgehend allein gelassen Selbstverwaltung, diese weiter zu versorgen und zu bewachen. Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten im Camp und anderen Gefängnissen und Lagern für IS-Anhänger zu Revolten, Ausbruchsversuchen und auch erfolgreichen Fluchten – unter anderem mit Hilfe des türkischen Geheimdienstes.

Vergeblich hatte die Autonomieverwaltung die Herkunftsländer der zahlreichen ausländischen Dschihadisten aufgefordert, diese zurückzunehmen und bei sich vor Gericht zu stellen. Indem die syrischen IS-Angehörigen nun freikommen, will sich die Selbstverwaltung auf die als besonders gefährlich eingestuften ausländischen Islamisten konzentrieren und in Tribunalen vor Ort aburteilen. Alleine im Lager Al-Hol befinden sich rund 10.500 ausländische IS-Frauen und deren Kinder.

Doch mit der Freilassung von Syrern kommt die Selbstverwaltung auch einer Forderung arabischer Stämme nach, die unter anderem um Deir Al-Sor leben. Dort hatten die Dschihadisten bis März 2019 noch Territorien kontrolliert. In den vergangenen Monaten war es mehrfach zu teils militanten Protesten gegen die SDK gekommen.

Hintergrund waren neben Klagen über die schlechte Versorgungslage und Morde unbekannter Täter an Stammesführern insbesondere die andauernden Antiterroroperationen der SDK und der mit ihnen verbündeten US-Spezialeinheiten gegen IS-Schläferzellen. Bei diesen kamen immer wieder auch unbeteiligte Stammesangehörige zu Schaden oder wurden inhaftiert. Bei Gesprächen der Militärallianz mit örtlichen Führern, die zur Beruhigung der Lage in der Region geführt hatten, war die Forderung nach Freilassung von inhaftierten Stammesangehörigen laut geworden.