Es ist eine schlechte Kombination: alt, arm, krank. Pflegebedürftige müssen für die Heimbetreuung immer mehr aus eigener Tasche beisteuern. Im bundesweiten Schnitt waren zuletzt 2015 Euro pro Monat fällig, wie aus Daten des Verbandes der Ersatzkassen hervorgeht. Die regionalen Unterschiede indes sind groß. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant nun, den Eigenanteil in der stationären Pflege im Zuge der geplanten »Pflegereform« zu deckeln. Heimbewohnerinnen und Heimbewohner sollen demnach künftig für die stationäre Pflege längstens 36 Monate maximal 700 Euro pro Monat zahlen, über den gesamten Zeitraum also insgesamt höchstens 25.200 Euro. Linke Opposition und die Gewerkschaft Verdi üben Kritik.

In den Kosten ist bislang zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege enthalten. Denn die Pflegeversicherung trägt – anders als die Krankenversicherung – nur einen Teil der Aufwendungen. Für Heimbewohner kommen aber noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und für Investitionen in den Heimen dazu. Und alles wird teurer. So erhöhte sich der rein pflegebedingte Eigenanteil zuletzt im bundesweiten Schnitt seit 2017 um durchschnittlich 238 Euro auf 786 Euro im Monat.

»Ein Eigenanteil von 700 Euro überlastet viele Menschen mit Pflegebedarf, selbst wenn er zeitlich begrenzt wird«, sagte die Linken-Gesundheitsexpertin Pia Zimmermann am Montag in einer Stellungnahme. »Diese Summe haben ältere Menschen nicht mal eben jeden Monat übrig.« Spahns »Reförmchen« zeige »vor allem, wie wenig er die Lebensrealität von Menschen mit Pflegebedarf kennt und wie sehr ihm der Mut fehlt, in diesem Bereich wirklich neue Wege zu beschreiten«, sagte die Bundestagsabgeordnete.

Auch Verdi gehen die Vorschläge Spahns nicht weit genug. Die Gewerkschaft macht sich deshalb stark für eine »Solidarische Pflegegarantie«. Sie gewährleiste die Übernahme aller pflegebedingten Kosten durch die Pflegeversicherung und »stellt diese durch die Einbeziehung aller Bürgerinnen und Bürger auf eine solide und solidarische finanzielle Grundlage«, wird Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, am Montag in einer Mitteilung zitiert. (dpa/jW)