Fabian Bimmer/Reuters

Der Angriff auf einen jüdischen Studenten, der am Sonntag vor einer Hamburger Synagoge mit einem Klappspaten am Kopf verletzt wurde, wird von Polizei und Generalstaatsanwaltschaft als Mordversuch aus Judenhass gewertet. »Aufgrund der derzeitigen Einschätzung der Gesamtumstände ist bei der Tat von einem antisemitisch motivierten Angriff auszugehen«, teilten die beiden Behörden am Montag in Hamburg mit. Der 29jährige Beschuldigte wird aber vorerst in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Einen entsprechenden Unterbringungsbefehl habe die Untersuchungsrichterin erlassen, zitierte die Deutsche Presseagentur am Montag nachmittag eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es sei davon auszugehen, dass er die Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung im Zustand erheblicher Einschränkung oder ganz ohne Schuldfähigkeit begangen habe.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Hamburg, Philipp Stricharz, hatte zuvor von einem »Terroranschlag« gesprochen, da solche Taten die Angst schürten, ob jüdische Einrichtungen gefahrlos besucht werden könnten.

Der 29jährige Angreifer, der nach der Attacke von Objektschützern der Polizei überwältigt worden war, hatte bei der Tat eine Bundeswehruniform getragen. Der ehemalige Soldat soll polizeilich vorher schon aufgefallen sein, aber nicht wegen politisch motivierter Delikte.Nach seiner Festnahme am Sonntag hatten die Ermittler einen Zettel mit einem handgekritzelten Hakenkreuz in seiner Hosentasche gefunden.

Der betroffene 26jährige Student war durch eine Kippa klar als Jude zu erkennen gewesen. Nach Angaben der Polizei hatte er durch den Klappspatenangriff keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten – nach Informationen des Hamburger Abendblatts wurde er aber zunächst auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt.

Laut Polizei und Generalstaatsanwalt lagen am Montag nach aktuellem Erkenntnisstand »keine Hinweise auf Mittäter vor«. Allerdings waren bei der Hausdurchsuchung in der Nacht zum Montag sichergestellte Datenträger, die dem Beschuldigten zugeordnet werden, auch bis dato noch nicht ausgewertet. Die Durchsuchung habe in einer Wohnung in Hamburg-Langenhorn stattgefunden, »in der sich der Beschuldigte unangemeldet aufhielt«, hieß es weiter. (dpa/jW)