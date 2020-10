Thomas Frey/dpa Demonstration gegen die Rodung im Dannenröder Wald (4.10.2020)

Tausende haben am Sonntag im Dannenröder Wald für dessen Erhalt und gegen den Ausbau der A 49 demonstriert. Wenig beeindruckt davon gingen die Rodungen am Montag weiter, ebenso wie die Räumung der Waldbesetzung. Mit wie viel Optimismus demonstrierten die Menschen am Sonntag?

Die meisten gehen davon aus, dass es mithilfe von großem Druck noch gelingen wird, diesen verkehrspolitisch falschen Kurs aufzuhalten. Sie haben deutlich gemacht, dass sie auch in den kommenden Wochen immer wieder in den »Danni« kommen wollen, um den Bau der Autobahn zu stoppen.

Statt Tausenden Teilnehmenden seien es lediglich 300 im Dannenröder Wald gewesen, zumindest auf einer Fahrraddemo, hieß es in einer ersten Berichterstattung der Taz. Später korrigierte das Blatt, nach Polizeiangaben hätten etwa 2.000 demonstriert.

Wo die Taz Recht hatte: Bei der Fahrraddemo aus Kassel waren es tatsächlich etwa 300 Menschen. Diese Strecke beträgt allerdings 27 Kilometer, es ist also eine sportliche Leistung. Ansonsten waren etwa 5.000 Menschen im Wald. Damit war es die größte Demonstration, die es bisher dort gegeben hat. Rednerinnen und Redner der unterschiedlichen Organisationen des Aktionsbündnisses gegen die A 49 haben sich mit den Waldbesetzerinnen und –besetzern solidarisch erklärt. Die, die in den Baumhäusern bis heute ausharren und für den Erhalt des Waldes kämpfen, haben es geschafft, das Anliegen bundesweit bekannt zu machen.

Sie fordern die sofortige Beendigung der Räumung durch die Polizei und ein Moratorium bis zur Bundestagswahl 2021. Die Naturfreunde wollen die Wahl auch zur Abstimmung für eine klimagerechte Verkehrspolitik machen. Welche Partei soll man denn in diesem Sinne wählen?

Es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, welche Partei man wählen kann, sondern unsere Erwartungen an die Parteien zu benennen: Wir brauchen eine soziale und ökologische Transformation unserer Gesellschaft. Menschen müssen Alternativen zu umweltschädigenden Jobs aufgezeigt werden. Es geht darum, ihre Arbeitsplätze umzuwandeln, so dass sie in sinnstiftenden Berufen tätig sein können. Wer nur über Ökologie redet und das Soziale vergisst, ist nicht auf der Höhe der Zeit. Zudem sollten nicht wenige Politiker über gesellschaftliche Entwicklungen entscheiden, sondern viele Menschen partizipativ beteiligt werden

Manche Aktivisten bringen Kompromisslösungen ins Spiel und sprechen davon, »nur« 1,5 Kilometer Autobahn neu zu bauen. Was halten Sie davon?

Wir Naturfreunde wollen jetzt eine grundlegende Verkehrswende hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln, keine faulen Kompromisse. Der Individualverkehr muss reduziert werden, anstatt neue Anreize zu setzen, dass er weiter zunimmt.

Für eine andere Verkehrspolitik spricht sich auch die Kovorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, aus. Ist es nicht ein wenig spät, dass Grünen-Politikern das jetzt einfällt?

Frau Baerbock macht es sich einfach, wenn sie aus der Rolle der Opposition heraus an die Bundesregierung appelliert, die Rodungen zu stoppen. Wir erwarten von ihr, dass sie ihren hessischen Parteifreunden, die Teil der Landesregierung sind, mitteilt, dass letztere die Räumungen sofort stoppen muss. Es ist bezeichnend, dass die hessischen Grünen ausdrücklich dem Bau der A 49 zugestimmt haben, so wie es im Koalitionsvertrag mit der CDU festgehalten ist. Der Widerstand gegen diese Entscheidung macht deutlich: Die Grünen müssen sich bewegen, und zwar in Hessen. Sie müssen dafür sorgen, dass diese überkommenen Pläne, die noch aus den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen, gestoppt werden.

Sie bleiben also optimistisch, dass der Widerstand erfolgreich sein wird?

Wir wollen den Druck so erhöhen, dass die hessischen Grünen einsehen, dass sie so ihre Glaubwürdigkeit verspielen. Es wäre nicht die erste Regierung, die ein im Koalitionsvertrag vereinbartes Projekt zur Disposition stellt, wenn es so nicht mehr haltbar ist. Von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist hier wenig zu erwarten. Im Januar 2020 verkündete sein Ministerium stolz, dass seit der »Wende« bis heute fast 2.500 Kilometer Autobahn neu gebaut wurden. Der CSU-Politiker hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden.