Trump positiv auf Coronavirus getestet

(c) AP Wurde nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet: US-Präsident Donald Trump (Washington, 1.10.2020)

Washington. Weniger als fünf Wochen vor der US-Präsidentenwahl haben sich Amtsinhaber Donald Trump und First Lady Melania mit dem Coronavirus angesteckt. Trump führt seine Amtsgeschäfte nun in Quarantäne im Weißen Haus. Der 74jährige muss bis auf weiteres alle Wahlkampfauftritte absagen. »Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen«, schrieb Trump kurz nach Mitternacht am Freitag (Ortszeit) auf Twitter.

Nach Angaben seines Leibarztes Sean Conley geht es dem US-Präsidenten gut. Ob dieser auch Symptome hat, war zunächst nicht bekannt. Conley erklärte: »Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident während der Genesung weiterhin ohne Unterbrechung seinen Pflichten nachkommen wird.« Sollte Trump seine Amtsgeschäfte nicht ausüben können, müsste Vizepräsident Michael Pence einspringen.

Der Präsident hatte sich erst am Dienstag seinem demokratischen Herausforderer Joseph Biden in einem ersten Fernsehduell gestellt und diesen für das Tragen von Mund-Nasen-Masken verspottet. Unklar war zunächst, wie eine mögliche Erkrankung Trumps das Wahlverfahren beeinflussen könnte.

Am Donnerstag abend war zunächst bekannt geworden, dass Trumps enge Beraterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet wurde. Trump selbst bestätigte die Infektion seiner Mitarbeiterin in einem Interview beim Sender Fox News. Hicks war in den vergangenen Tagen an der Seite des Präsidenten gereist: Am Dienstag zur TV-Debatte zwischen Trump und Biden nach Cleveland, am Mittwoch zu einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat Minnesota.

Genesungswünsche kamen unter anderen von Russlands Präsident Wladimir Putin, von den Premierministern Israels und Großbritanniens, Benjamin Netanjahu und Boris Johnson, sowie von EU-Ratspräsident Charles Michel. Das chinesische Außenministerium erklärt, die Regierung in Beijing hoffe, dass sich Trump schnell wieder erhole.

In den kommenden Tagen hatte der 74jährige zahlreiche Auftritte geplant, teilweise große Events. In den vergangenen Wochen hatten an solchen Veranstaltungen ungeachtet der Pandemie Tausende Anhänger teilgenommen. In den USA gibt es bisher 7,2 Millionen Coronafälle, mehr als 207.000 Menschen sind an den Folgen gestorben. (dpa/Reuters/jW)