Europäische »Rohstoff-Allianz« begründet

Francisco Seco / AP Pool / dpa Kümmern sich um Nöte der Industrie: Maros Sefcovic, EU-Vizekommissionschef, und Thierry Breton (r.) , EU-Binnenmarktkommissar, präsentieren die Rohstoff-Strategie der Kommission (Brüssel, 3.9.2020)

Brüssel. Die Europäische Union hat zur staatlichen Absicherung der Rohstoffversorgung europäischer Unternehmen eine neue Allianz mit Industrie und Herkunftsländern wertvoller Ressourcen geschlossen. Kommissions-Vizepräsident Maros Sefcovic und Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton gaben am Dienstag in Brüssel den Start des Rohstoffpaktes bekannt. Die »Europäische Rohstoff-Allianz« soll EU-Volkswirtschaften gegen mögliche Versorgungsengpässe bei sogenannten kritischen Mineralien absichern. Dazu gehören etwa das für Batterien nötige Lithium sowie weitere Hightech-Metalle wie die sogennanten seltenen Erden, die in Elektromotoren und in der IT-Branche eingesetzt werden.

Die EU-Kommission hatte Anfang September ihre Strategie zum Umgang mit kritischen Rohstoffen vorgestellt. Durch mehr Recycling sollen drohende Engpässe zusätzlich entschärft werden. Es gibt bereits eine Batterie-Allianz, die ermöglichen soll, ab 2025 schon 80 Prozent des in der EU benötigten Lithiums aus eigenen Quellen zu beziehen. Bei den seltenen Erden kamen nach Angaben der Kommission zuletzt 98 Prozent der verfügbaren Menge aus der Volksrepublik China. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zufolge wollen sich mittlerweile 100 Unternehmen an dem Bündnis beteiligen. »Die Allianz soll sich zunächst darauf konzentrieren, die Widerstandsfähigkeit der EU in den Wertschöpfungsketten für Seltene Erden und Magnete zu erhöhen«, sagte er. Die BRD betreibt bereits seit einigen Jahren eine eigene »Allianz zur Rohstoffsicherung«. (dpa/jW)