Wütende Arbeiter

Catarina Demony / Reuters

Lissabon. Tausende Arbeiter haben in Portugal für höhere Löhne protestiert. Bei Kundgebungen in verschiedenen Städten des Landes (Foto: Lissabon) forderten sie am Sonnabend eine Anhebung des Mindestlohns auf 850 Euro. Derzeit liegt er mit 635 Euro so niedrig wie nirgendwo sonst in Westeuropa. Die Demonstranten forderten von der Regierung zudem, mehr zur Sicherung von Arbeitsplätzen zu tun, die seit der Coronapandemie stärker gefährdet sind. Die offizielle Zahl der Arbeitslosen in Portugal war im August um ein Drittel auf rund 400.000 gestiegen. Betroffen war vor allem die Tourismusbranche. Aufgerufen zu dem Protest hatte die CGTP, die größte Dachgewerkschaft des Landes. Sie kritisiert die Regierung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Antonio Costa. Dieser hat verschiedene Projekte auf den Weg gebracht, die Unternehmen durch die Pandemie bringen sollen. Dazu gehören auch »temporäre Entlassungen« von Arbeitern.

(Reuters/jW)