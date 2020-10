London. Weltrekordler und Topfavorit Eliud Kipchoge hat den Sieg beim London-Marathon klar verpasst. Der 35 Jahre alte Kenianer kam am Sonntag beim Erfolg des Äthiopiers Shura Kitata bei Nieselregen auf dem Zwei-Kilometer-Rundkurs im St. James Park auf den achten Platz. Der 24 Jahre alte Kitata gewann im Endspurt in inoffiziellen 2:05:41 Stunden vor dem Kenianer Vincent Kipchumba (2:05:42) und seinem Landsmann Sisay Lema (2:05:45). Bei den Frauen siegte Brigid Kosgei aus Kenia (2:18:58). Die 40. Auflage des Rennens war der erste 42,195-Kilometer-Klassiker, der in der Coronapandemie ohne Zuschauer ausgetragen wurde. (dpa/jW)