Köln. Die neu gegründete Spielergewerkschaft SVE im deutschen Eishockey hat mit Unverständnis auf die erneute Verschiebung des Saisonstarts in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) reagiert. »Aus einem konkreten Starttermin im November ist für Euch Fans und uns Spieler ein Blick ins Ungewisse geworden. Anstelle von mutmachenden Antworten und einer berechtigten Hoffnung auf eine Rückkehr aufs Eis und in die Fankurven hat der heutige Tag viele Fragen und große Enttäuschung hinterlassen«, postete die SVE am Freitag abend in den »sozialen Netzwerken«. Zuvor hatte die DEL den für den 13. November avisierten Saisonstart wegen der Coronakrise und der wirtschaftlichen Not vieler Clubs erneut verschoben – diesmal auf unbestimmte Zeit. (dpa/jW)