Nwake Okparaeke/partisan records Suche nach einer alternativen Männlichkeit: Die Idles

Geht es um Musik aus Bristol, denkt man zunächst an basslastige und elektronische Sounds, welche der britischen Popkultur bis heute ihren Stempel aufdrücken: Portishead, Massive Attack, ­Tricky, Roni Size. Die Idles scheinen als Rockband zunächst überhaupt nicht in diese Reihe zu passen. Spätestens seit dem Vorgängeralbum »Joy as an Act of Resistance« (2018) sind sie aber kein Geheimtip mehr, sondern füllen Hallen, gewinnen Preise und stehen in Jahresbestenlisten. Ihr drittes Album, »Ultra Mono«, schließt nahtlos an.

Sänger Joe Talbot schreit immer noch gegen soziale Ungerechtigkeiten an. Die zur Schau gestellte Angepisstheit über den Zustand der Welt erinnert an die Sleaford Mods, die damit schon ein paar Jahre länger erfolgreich die Popwelt aufmischen. Dabei hilft den Idles Nick Launay, der sich schon einen Namen als Postpunkproduzent gemacht hat (Gang of Four, Slits). Jetzt könnte man produktionstechnische Geniestreiche der Platte hervorheben, die Launey und der auch beteiligte Kenny Beats beigesteuert haben. Wichtiger ist bei diesem Album jedoch die Dringlichkeit: Es klingt roh, der Sound ist druckvoll, die Stücke grob und essentiell. Hier bricht etwas aus.

Neben den Vocals von Talbot sind dafür die prominent gemischten Drums von Jon Beavis verantwortlich, die die Songs nach vorn treiben. Schon der Opener »War«, ein Antikriegssong, gibt klar diese Richtung vor. Aber obwohl die Musik manchmal fast schon HipHop-artige Beats anklingen lässt und es zudem sehr basslastig (Adam Devonshire) zugeht, wird der Rahmen einer Rockband formal nie verlassen. Dabei sind die Idles weder Punk noch Postpunk und, da es ihnen mehr um Substanz als um Style geht, schon fast Antipop. Nicht zufällig ist die Band für ihre Haltung bekannt. Vor allem Talbot repräsentiert die Suche nach einer alternativen Männlichkeit, zeigt sich verletzlich und unsicher. Das eher fragile männliche Ego erinnert – vor allem in der Kombination mit Gang Shouts und harten Riffs – zuweilen an Fugazi.

Es geht viel um Suchprozesse. Die Zeile »I am I« zieht sich durch das Album, als müssten sich die Bandmitglieder daran festhalten. Authentizität schreibt man hier noch groß, doch die besteht in der eigenen Unsicherheit. Im Interview mit dem OX-Fanzine sagte Talbot vor knapp zwei Jahren: »Persönlich weiß ich nicht ganz genau, wer ich bin. (…) Es geht darum, die eigene Unvollkommenheit zu erkennen.« Dafür wissen die Idles genau, was sie nicht wollen. Die bereits im Mai veröffentlichte Singe »Mr. Motivator« startet aus der Suchbewegung zum Angriff auf patriarchale Strukturen: »I am I / And I intend to go go go /(…) / Like Kathleen Hanna with bear claws grabbing Trump by the pussy.« Auf dem letzten Album hieß es schon: »I’m like Stone Cold Steve Austin / I put homophobes in coffins.« Bewährte Rezepte werden hier weitergekocht, wobei bemerkenswert ist, welche Referenzen bemüht werden – und das in rockuntypischer Weise sehr explizit: Die Riot-Grrrl-Ikone Kathleen Hanna, Flavor Flav von Public Enemy, Frida Kahlo, der MMA-Champion Conor McGregor und die Künstlerin Tracey Emin werden genannt. Und dann: »Na, wie findet ihr die Klischees?« Das Video dazu besteht aus einer Collage von Tanzclips à la Tik Tok. Abseitiger Humor und Kostüme erinnern ästhetisch eher an Deichkind als an britische Rockbands.

Das Phänomen Idles ist schwer zu fassen: stilmäßig aus der Zeit gefallen, aber doch sehr gegenwärtig. Die teilweise ad hoc im Studio geschriebenen, parolenhaften Lyrics erinnern an Ton Steine Scherben. Politisch durchaus am Puls der Zeit, sind die Inhalte trotz bildhafter Sprache sehr direkt: Neoliberalismus, Krise des Pflegesektors, Klassenkampf, Nationalismus, teure Mieten, Feminismus oder Schlägerei.

Wann konnte man zum letzten Mal von einem Rockalbum begeistert sein, ohne sich dafür heimlich zu schämen? Sollte Rock tatsächlich ein Revival bevorstehen, dann bitte so.