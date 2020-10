Arnd Wiegmann/REUTERS Für eine Menschenkette rund um den Bodensee reichte es dann doch nicht

Nach Konstanz am Bodensee hatte am Wochenende die Szene der deutschsprachigen Corona-Verschwörungsmystiker mobilisiert. Nachdem zur »Querdenken«-Demonstration am 29. August in Berlin laut Polizei rund 38.000 Teilnehmer gekommen waren, wollte man diesen Rekord brechen. Für eine Menschenkette um den See hatte der Konstanzer Ableger der »Querdenker« in Gestalt von Gerhard »Gerry« Mayr für Samstag gegenüber dem Rundfunksender SWR bis zu 250.000 Teilnehmer angekündigt. Formal angemeldet waren laut Polizei aber nur 15.000 Personen. 10.000 bis 11.000 kamen dann nach Polizeiangaben tatsächlich zusammen – dem Augenschein nach aber noch deutlich weniger. Die Kette jedenfalls hatte größere Lücken.

Gegenprotest ließ dabei nicht lange auf sich warten. Sowohl ein bürgerliches als auch ein linkes Bündnis waren aus der Taufe gehoben worden. Das Bündnis »Spread love, not Corona« bestand aus 35 Gruppen von der Jungen Union bis zur Linkspartei. Die Demonstrationen wurden von den Gruppen eigenständig angemeldet. Es sei durchaus schwer, eine gemeinsame Linie zu finden, so eine Vertreterin des Bündnisses auf Nachfrage der jW. Dieser sehr breite Zusammenschluss wird von linken Aktivisten scharf kritisiert. »Eine Zusammenarbeit mit der Jungen Union und Liberalen kritisieren wir sehr«, betont eine Aktivistin des linken Bündnisses im Gespräch mit jW. Man könne nicht gegen rechte Verschwörungstheoretiker demonstrieren, aber mit Gruppen zusammenarbeiten, die selbst »stolz auf deutsche Werte« seien und strukturell Chauvinismus und Antisemitismus befeuerten. Das linke Bündnis sei daher ein bewusst antikapitalistisches und antifaschistisches. »Es geht um eine linke Kritik gegen Nationalismus und Rechtsruck als auch gegen die Coronamaßnahmen«, so die Aktivistin.

Bereits am Freitag vor dem 3. Oktober wurde an der Grenze zur Schweiz Zäune aufgestellt. Die Übergänge waren zwar nicht geschlossen, aber es gab Personenkontrollen. Die dezentral organisierten Veranstaltungen von »Querdenken« sowie des bürgerlichen Gegenprotestes verliefen dabei relativ friedlich. In »Klein-Venedig«, wo die Hauptkundgebung der selbsternannten »Coronarebellen« stattfand, gab es dennoch eine kleine Auseinandersetzung mit Mitgliedern der Grünen Jugend.

Die Bewohner der Stadt Konstanz konnten dabei wenig Sympathie für die »Coronademos« aufbringen. »Ich habe keinerlei Verständnis dafür, mit Impfgegnern und Esoterikern zusammen zu laufen«, so Johanna Ulherr, die hier lebt und studiert, gegenüber jW.

Allgemein war das Schaulaufen der Verschwörungsmystiker vielfältig. Neben Demonstranten, die davon sprachen, dass die Mund-Nasen-Masken Kinder umbrächten, da sie nicht atmen könnten, gab es auch einen Stand von Buddhisten. Diese warfen dem »kommunistischen China« vor, das Coronavirus willentlich erschaffen zu haben. Beim Gegenprotest, der über den Tag an mehreren Stellen stattfand, wurde mehrmals das antisemitische Narrativ der »Coronarebellen« kritisiert: »Juden werden wieder adressiert« – sie würden für die Pandemie verantwortlich gemacht, sagte ein Vertreter der Linkspartei in seinem Redebeitrag.

Die Kundgebung des antikapitalistischen Bündnisses ab 16 Uhr verlief beinahe reibungslos. Dort war neben Kritik an den »Querdenkern« auch deutliche Kapitalismuskritik zu hören. Dass die Gegenveranstaltung etwas verspätet beginnen musste, lag dabei an der Polizei, die den Wagen mit der Soundanlagen stoppte und durchsuchte. »Problematisch war auch die Umlegung auf einen anderen Platz«, so ein Aktivist des Bündnisses gegenüber jW. Dadurch war man auch außer Reichweite der »Querdenker«. »Es war dabei mehr eine linke interne Veranstaltung«, bekräftigt der Aktivist.

Für Sonntag waren eine weitere »Querdenken«-Demonstration und Gegenproteste geplant, die bei Redaktionsschluss noch andauerten.

Kritisiert wurde auch die Arbeit der Polizei bei den »Coronademos«. Während die Stadt Konstanz Tage zuvor ein »hartes Durchgreifen« ankündigte, um Masken- und Abstandspflicht durchzusetzen, waren die Teilnehmer mehrheitlich ohne Maske unterwegs. Die Polizei griff dabei sehr selten ein. Abstandsregeln wurden bei der Menschenkette eher dadurch eingehalten, dass nur ein Bruchteil der 250.000 erwarteten Teilnehmer erschienen war.