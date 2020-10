Thomas Frey/dpa Große Umweltverbände hatten ebenso zu der Demonstration aufgerufen wie antikapitalistische Linke

Der Konflikt um die Rodung im Dannenröder Wald für die Autobahn A 49 spitzt sich zu. Am Sonntag demonstrierten dort rund 5.000 Menschen, die das Fällen gesunder Bäume für den motorisierten Individualverkehr in Zeiten der Klimakrise ablehnen.

Unter dem Druck der Protestbewegung hat sich nun auch die Parteispitze der Grünen im Bund vom Weiterbau der Autobahn distanziert, dem die hessischen Grünen als Juniorpartner der CDU in der Landesregierung im Koalitionsvertrag zugestimmt hatten. 2014 hatten sie sogar gemeinsam mit der CDU einen Eilantrag zur Fertigstellung der A 49 zwischen Kassel und Gießen gestellt. Doch die Bundespolitiker der Grünen bangen nun um das Vertrauen ihrer Basis und fordern ein Moratorium für neue Autobahnen. »Wir brauchen eine andere Verkehrspolitik«, sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Wochenende der Süddeutschen Zeitung. Der Weiterbau der A 49 sei »verkehrspolitisch, umweltpolitisch und klimapolitisch falsch«. Der Bund müsse ihn »jetzt stoppen, damit die wertvollen Bäume stehenbleiben können«. Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, wurde allgemeiner: »Die Verkehrsplanung der Bundesregierung zementiert für die nächsten zehn Jahre zahllose Straßenprojekte und konterkariert die deutschen Klimaziele.«

Am Donnerstag waren im Dannenröder Wald die ersten Bäume gefallen, während rund 200 Aktive in Baumhäusern, auf Barrikaden und Tripods zivilen Ungehorsam leisteten. Die Polizei rechnet mit einem mehrwöchigen Einsatz. Am Freitag morgen hatten hatten Aktive von »Fridays for Future«, »Ende Gelände« und »Anti-Kohle-Kidz« die hessische Landesvertretung in Berlin besetzt. »Wir fordern die schwarz-grüne Landesregierung auf, die Räumung und Rodung sofort zu stoppen«, erklärten sie. Laut Berliner Polizei befanden sich etwa zehn Menschen auf dem Dach des Gebäudes, während rund 50 Menschen vor der Landesvertretung demonstrierten. Sachschäden oder Festnahmen gab es demnach nicht. Die Polizei stellte aber Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Hausfriedensbruch. Das Land Hessen gab keinen Kommentar ab. Der hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel hatte derweil laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur am Freitag entschieden, dass eine tägliche Sitzblockade gegen die Waldrodung auf einer Landstraße bei Homberg nicht generell verboten werden darf. (jW)