Zorn der Geprügelten

Marijan Murat/dpa Weiter aktiv: Dietrich Wagner (r.), der bei Protesten zum Bahnprojekt »Stuttgart 21« infolge von Polizeigewalt teilweise erblindete (Stuttgart, 30.9.2020)

Es ist ein Symbol zerstörerischer Stadtentwicklungspolitik: »Stuttgart 21«. Die Baustellen des Bahnknotenpunktes dominieren die Innenstadt, vom alten Bahnhof lassen sich nur noch Rudimente erkennen. Dennoch gehen Montag für Montag weiter einige hundert Gegner des Großprojekts auf die Straße, am 28. September 2020 zum 531. Mal.

Diese Woche gab es neben der Montagsdemo einen Schweigemarsch mit anschließender Kundgebung am Mittwoch, zu dem sich rund 2.000 Menschen versammelten. Der Grund: Am 30. September 2010 hatten Tausende hochgerüstete Polizisten im Stuttgarter Schlossgarten eine fast 13stündige Gewaltorgie gegen Schüler veranstaltet, die mit einer friedlichen Blockade gegen geplante Baumfällungen protestierten. Dieses Ereignis hat sich als »Schwarzer Donnerstag« tief ins kollektive Gedächtnis der Protestbewegung eingebrannt. Bei den Polizeiattacken waren etwa 400 Personen verletzt worden, vier davon schwer. Ein Rentner, der sich schützend vor die angegriffenen Schüler gestellt hatte, erblindete durch den Wasserwerfereinsatz auf einem Auge, das andere ist seither schwer beschädigt.

Rückendeckung hatten die gewalttätigen Polizisten von Politikern und der Justiz erhalten. Es wurde alles dafür getan, eine Aufklärung und eine Verurteilung der im Amt begangenen schweren Gewalttaten zu verhindern. Die selbe Staatsanwaltschaft, die friedlichen, zivilen Ungehorsam von »Stuttgart 21«-Gegnern rigoros kriminalisierte und Hunderte durch die Gerichte aburteilen ließ, ermittelte erst gar nicht gegen Polizisten bzw. stellte Ermittlungsverfahren ein.

Das änderte sich auch nicht, als das Verwaltungsgericht Stuttgart den Polizeieinsatz am »Schwarzen Donnerstag« im November 2015 für rechtswidrig erklärte. Es wurden nur Fälle von Körperverletzung verfolgt, wenn Menschen durch Wasserwerfereinsätze Kopfverletzungen erlitten. Trotz Hunderter dokumentierter Verletzungen blieben Polizisten beinahe ausnahmslos straffrei.

Alles, was am 30. September vor zehn Jahren passiert war, wurde auf der Kundgebung wieder präsent. Der Musiker Daniel Kartmann etwa schilderte, wie ihn der kollektive zivile Ungehorsam der Schüler beeindruckt und der brutale Polizeieinsatz ihn bestärkt hatte, den Protest zu unterstützen. Kartmann war selbst vom harten Strahl eines Wasserwerfers erfasst worden, musste zwischenzeitlich um Sehkraft und berufliche Existenz fürchten. Er berichtete, dass die Ärzte, die ihn behandelt hatten, sofort eine Protestnote gegen die Polizeigewalt losschickten. Sie konnten sein Auge retten. »Aber seither bin ich ein politischer Mensch und politischer Musiker«.

Ein weiteres Beispiel: Dieter Reicherter gehört seit dem 30. September 2010 zu den Aktivsten der Bewegung gegen »S 21«. Bevor er einige Wochen vor dem »Schwarzen Donnerstag« in den Ruhestand ging, war er Vorsitzender einer Strafkammer des Landgerichts Stuttgart gewesen. Was er im Schlossgarten zufällig erlebt hatte, machte ihn zu einem entschiedenen Gegner des Polizeieinsatzes und von »S 21«. Er zitierte in seiner Rede mehrere Augenzeugenberichte von Opfern der Polizeigewalt. Weiter wies er darauf hin, dass bis heute nicht geklärt ist, warum es überhaupt zu dem Polizeieinsatz gekommen war und dass die Deutsche Bahn an jenem Tag mit den Baumfällungen gar nicht hätte beginnen dürfen.

Joe Bauer, ein prominenter Stadtflaneur und Journalist, brachte es in seiner Kundgebungsrede auf den Punkt: »Um die Auswüchse des neoliberalen Systems nicht zu behindern, wurden heute vor zehn Jahren im Schlossgarten Menschen niedergeknüppelt.« Das sei eine Art Gegendemonstration der herrschenden Politik in Stuttgart gewesen: »Primitive Gewalt im Dienste des großen Geldes«, so Bauer.