Nicht verheilt

Paris. Tennissuperstar Serena Williams muss ihren Traum vom 24. Grand-Slam-Triumph vorerst aufgeben. Die 39jährige US-Amerikanerin verzichtete auf ihr Zweitrundenmatch bei den French Open am Mittwoch gegen die Bulgarin Zwetana Pironkowa. Williams war mit Achillessehnenproblemen in Paris angekommen, hatte ihr Auftaktmatch gegen ihre Landsfrau Kristie Ahn jedoch 7:6 (7:2), 6:0 gewonnen. Auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz erklärte Williams: »Es ist meine Achillessehne, sie konnte nicht richtig heilen nach den US Open.« Sie habe Probleme zu laufen, sagte Williams weiter. Dies sei ein deutliches Zeichen, dass sie sich erholen müsse. Bei den US Open war Williams bis ins Halbfinale vorgedrungen. In Paris wollte sie den nächsten Versuch unternehmen, mit Grand-Slam-Rekordhalterin Margaret Court (Australien) gleichzuziehen. (sid/jW)