»Wir hätten heute keine Chance mehr«

Werner Schulze/dpa-Zentralbild/ZB Arnold Schulz (hinten), Rudi Schumann (vorn), Wolfgang Webner (12) und Wolfgang Weise (9) bejubeln einen Punkt im Finale gegen Japan bei den Sommerspielen 1972 in München. Es reichte für Silber

Am 2. Oktober 1970 gewann die Volleyballauswahl der DDR in Bulgarien WM-Gold und sorgte für den bis heute größten deutschen Triumph in dieser Sportart. Werner von Moltke, von 1997 bis 2012 Präsident des Deutschen Volleyballverbandes, DVV, hat einmal geschrieben, Deutschland habe nie einen Akteur von Weltklasse besessen. Wie klingt das für Sie, der damals als bester Spieler des gesamten Turniers geehrt wurde?

Anfangs habe ich mich darüber geärgert, aber mit zunehmendem Alter steht man drüber. Vielleicht war es Ignoranz, vielleicht kannte sich von Moltke in unserer Sportart einfach nicht gut genug aus.

Ihr Team surfte damals auf einer Erfolgswelle: Es hatte 1969 die »World Serie« gewonnen, wurde ein Jahr später Weltmeister und holte 1972 bei den Sommerspielen in München die olympische Silbermedaille nach einer Finalniederlage gegen Japan. Wie ist diese Erfolgsserie zu erklären?

Der Schlüssel zu diesem Erfolg war der langfristige Aufbau der Mannschaft, die über Jahre kontinuierlich gewachsen war und sich gut zusammengefügt hatte. Das Gros der Spieler spielte seit den frühen 60er Jahren zusammen im Sportclub Leipzig, später wurde die Mannschaft nur noch punktuell verstärkt. Ich selbst stieß in der Saison 1966/67 als 19jähriger dazu.

Es wurde langfristig auf den Olympiazyklus 1968 bis 1972 hingearbeitet?

So langfristig war es von unserem Nationaltrainer Herbert Jenter und seinen Leuten angelegt. Zur erweiterten Weltklasse um Platz fünf oder sechs gehörten wir schon Mitte der 60er, danach war bis 1972 sportlich für uns alles möglich. Nach den Sommerspielen in München kam der große Umbruch. Zehn Spieler beendeten ihre Karriere, am liebsten hätte ich das auch getan. Doch mit Wolfgang Weise und mir sollten noch zwei als Stützen für die neue Mannschaft übrigbleiben. Wir konnten nicht mehr an die großen Erfolge anknüpfen. 1974 bei der WM hat es immerhin noch zu Platz vier gereicht. Wir wurden scheel angesehen, weil wir nicht mal mehr eine Medaille mitgebracht hatten. Für die Sommerspiele 1976 in Montreal hatten wir uns nicht mal qualifiziert.

In welcher Liga würden Sie sich mit der Weltmeistermannschaft heute im modernen Volleyball einordnen?

Die Athletik und die Körpergröße der Spieler hat seitdem deutlich zugenommen. Unser Längster brachte es gerade mal auf 1,94 Meter. Die Kraft und die Sprungkraft entscheiden heute alles. Schon die Angaben sind nur noch Kracher, die das Aufbauspiel auf der anderen Seite sofort zerstören sollen und ein attraktives Spiel mit längeren Ballwechseln im Keim ersticken. Kein Wunder, dass 75 Prozent aller Punkte in weniger als sieben Sekunden ausgespielt sind. Man muss ehrlich sein: Wir hätten heute international keine Chance mehr.

Gibt es vom DVV Signale, das 50jährige Jubiläum besonders zu würdigen?

Da passiert wahrscheinlich nichts, obwohl wir mit René Hecht einen Präsidenten aus Brandenburg haben, der dieses Ereignis zu würdigen wissen müsste. Die Berlin Volleys wollten uns dieses Jahr zu einem Bundesligaspiel einladen, aber wegen Corona wurde daraus nichts. Vom Verband sind wir lediglich einmal, im Jahr 2003, zu einem Länderspiel eingeladen worden. Wir werden die Goldmedaille bei unserem nächsten Stammtisch in Leipzig feiern.

Wie beurteilen Sie den Stellenwert Ihrer Sportart damals und heute?

Für die Zuschauer ist es weiterhin ein körperloses und attraktives Mannschaftsspiel, wenngleich die Ballwechsel meistens sehr kurz sind. Wer längere Spielzüge sehen will, der sollte beim Frauen-Volleyball vorbeischauen. Ein Glücksfall ist die veränderte Zählweise. Zu unserer Zeit konnte nur die aufschlagende Seite punkten, da machte sich bei gleichstarken Mannschaften manchmal Langeweile breit. Man konnte als Zuschauer zwischendurch ein Bierchen oder ein paar Würstchen holen, ohne dass sich am Spielstand etwas geändert hatte. Bei uns in Deutschland ist Volleyball leider insgesamt eine Randsportart, wobei die Beachvolleyballer denen in der Halle den Rang abgelaufen haben, vor allem wegen der internationalen Erfolge. Weltweit ist Volleyball dagegen ein Schwergewicht.

Welche Änderungen schlagen Sie vor, damit das Spielerische die gewaltigen Kräfte am und über dem Netz wieder etwas zurückdrängen kann?

Nahezu alle Regeländerungen der letzten 60 Jahre hatten das Ziel, die Verteidigung zu stärken, um die Attraktivität des Spiels zu bewahren. Mit mäßigem Erfolg. Ein wirksames Mittel wäre eine Anhebung der Netzhöhen. Dies lässt sich sportpolitisch aber schwer durchsetzen, da die mitgliederstärksten Kontinentalverbände des Weltverbands FIVB, Asien und Südamerika, aufgrund durchschnittlich kleinerer Spieler eine entsprechende Regeländerung blockieren. Es gab auch schon Versuche mit Mannschaften in unterschiedlichen Größenklassen, aber auch das hat sich nicht durchgesetzt.