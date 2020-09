Abfuhr für Putin

Press Office of Armenian Government/Handout via REUTERS Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan (M.) am Sonntag mit der Militärführung in Jerewan

Am vierten Tag der armenisch-aserbaidschanischen Kämpfe im Südkaukasus wächst die Sorge, dass der Konflikt außer Kontrolle gerät. Der UN-Sicherheitsrat rief zu einer sofortigen Waffenruhe auf, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, einen Vermittlungsversuch zu starten, und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin legte dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan bei einem Telefongespräch »maximale Zurückhaltung« nahe. Die Stellungnahme von US-Präsident Donald Trump klang allerdings merkwürdig unscharf: »Wir schauen uns das genau an und werden sehen, ob wir das stoppen können«, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Reuters.

Mit seinem Aufruf zur Zurückhaltung holte sich Putin in Jerewan eine Abfuhr. Paschinjan erklärte, Armenien halte die Veranstaltung dreiseitiger Gespräche mit Aserbaidschan und Russland für derzeit nicht angebracht. Verhandlungen bräuchten eine entsprechende Atmosphäre, sagte Paschinjan. Gleichzeitig versuchte er, Moskau unter Druck zu setzen. Es geht dabei um eine russische Militärbasis in Armenien: Der Stützpunkt – etwa 3.000 russische Soldaten sind dort stationiert – sei »integraler Teil des armenischen Sicherheitssystems« und »unter bestimmten Bedingungen« könne es für das Land erforderlich sein, das »Potential dieser Basis zu nutzen«. Zwar lägen diese Voraussetzungen im Moment nicht vor, aber das könne sich schnell ändern. Die Situation sei dynamisch.

Dass die Kommunikationsstrategen in Jerewan Meldungen den richtigen Dreh zu verpassen versuchen, macht die am Dienstag verbreitete und potentiell bedeutsamste Nachricht vom Kriegsschauplatz deutlich. Demnach habe ein türkisches Kampfflugzeug vom Typ F-16 in armenischem Luftraum ein armenisches Bodenkampfflugzeug vom Typ Su-25 abgeschossen. Würde das stimmen, wäre es der erste Nachweis einer aktiven Beteiligung der Türkei auf aserbaidschanischer Seite. Die Regierungen in Baku und Ankara dementierten die Meldung umgehend.

Las sich das zunächst wie ein türkisches Eindringen in armenisches Territorium, kristallisierte sich in späteren arrmenischen Mitteilungen ein etwas anderer Hergang heraus: Insbesondere räumte Jerewan ein, dass die türkische Maschine über aserbaidschanischem Territorium flog und die armenische Maschine auf eine Distanz von etwa 60 Kilometern angegriffen haben soll. Die abgeschossene armenische Maschine flog im Augenblick des Angriffs offenbar in unmittelbarer Nähe zur Grenze mit dem seit Anfang der neunziger Jahre armenisch besetzten Westen Aserbaidschans. Die Sache ist also bei weitem nicht so eindeutig zu beurteilen, wie von Jerewan dargestellt.

Auch an anderer Stelle versucht Armenien, den Ton der Debatte emotional aufzuheizen. So warf die Sprecherin des Außenministeriums Anna Nagdaljan der Türkei vor, mit ihrer Unterstützung für Aserbaidschan an den Völkermord an den Armeniern von Anfang des 20. Jahrhunderts anzuknüpfen.

Bei den Kämpfen setzten beide Seiten offenbar auch schwere Waffen ein. Bilder zeigen Artillerie, Mehrfachraketenwerfer und dergleichen. Armenien und die international nicht anerkannte Republik Berg-Karabach meldeten den Abschuss von fünf gegnerischen Hubschraubern, 49 Kampfdrohnen, etwa 160 Fahrzeugen, darunter Panzern und Schützenpanzern. Aserbaidschan meldete die Zerstörung von 31 armenischen Kampffahrzeugen, 15 Flugabwehrraketenwerfern, 18 Kampfdrohnen und 8 Artilleriegeschützen. Armenische Meldungen, es seien bereits 800 aserbaidschanische Soldaten getötet worden, wurden in Baku dementiert. Angaben zu den eigenen Verlusten machte Aserbaidschan nicht.

Die Behörden von Berg-Karabach räumten den Tod von etwa 100 eigenen Soldaten sowie mehreren Zivilisten ein. Personalprobleme scheinen die armenischen Streitkräfte im Moment nicht zu haben. Allein in Russland meldeten sich nach Medienberichten rund 20.000 dort lebende Migranten aus Armenien freiwillig zum Kriegsdienst.